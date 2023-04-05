В Бурятии простятся ещё с одним погибшим мобилизованным

21-летний участник СВО умер в госпитале после тяжёлого ранения



В четверг, 6 апреля, в Бурятии проводят в последний путь 21-летнего Валерия Емельяненко, чья жизнь оборвалась несколько недель назад. 14 марта он получил тяжёлое ранение при выполнении боевого задания и позже скончался в госпитале, сообщается в группе «Прибайкалье-инфо 24/7».



Прощание с Валерием состоится в школе в прибайкальском селе Турка. Оно начнётся в 13:00 и продлится час.



Емельяненко родился в Турке 2 января 2002 года. В 2020-м ушёл в армию, отслужил и вернулся домой. В сентябре 2022-го попал под объявленную в стране частичную мобилизацию, отмечает «Прибайкалье-инфо 24/7».



