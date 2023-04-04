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Ушуисты Бурятии стали призёрами чемпионата России

Ушуисты Бурятии стали призёрами чемпионата России
Общество,  Фото:школа ушу «Золотой дракон»
Успешно выступила и юниорская сборная республики

С 29 марта по 1 апреля в Москве прошли чемпионат России по ушу среди мужчин и женщин и первенство России по ушу в дисциплине «таолу». Более 300 сильнейших спортсменов из 34 регионов боролись за звание лучших в стране в двух возрастных категориях: юниоры до 17 лет и мужчины и женщины от 18 лет.

Успешно выступила на соревнованиях команда Бурятии. Среди взрослых на первом своём чемпионате Анна Леонова выиграла три медали: серебряную и бронзовую в личной программе («меч» и «шест»), а также серебряную в дисциплине «дуйлянь» с оружием. Также на чемпионате «серебро» завоевала Инга Пурбуева. Обе спортсменки выполнили норматив мастера спорта России.

Постарались и представители мужской сборной. На первом чемпионате Никита Васильев уверенно выполнил норматив мастера спорта России и был удостоен бронзовой медали в дисциплине «цяншу» («копье»). Также выполнил норматив мастера спорта России Ренат Гаученов.

Юниоры Бурятии также соревновались достойно. Амгалан Ж. стал победителем в двух из трёх личных видах («кулак», «палка»), серебряным призёром в «даошу» («мече»), бронзовым – в парном выступлении («дуйлянь»).

Максар Ж. выиграл «серебро» в паре и «бронзу» в личном виде «наньгунь» (южный стиль). Первое место взяли Валерия П. и Анна А. в «дуйлянь». София Д. заняла третье место в личной программе «наньгунь».

Команда юниоров в групповом выступлении заняла второе место. Амгалан Ж., Максар Ж., Аюша Б., Захар Ж., Андрей К., Анна А., Валерия П., София Д. стали вторыми после сборной команды Москвы.

Спортсменов подготовили тренеры Игорь Марковец, Светлана Фомицкая и Анастасия Ворошнина, сообщает школа ушу «Золотой дракон».

Бурятия чемпионат России ушу спорт первенство России

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