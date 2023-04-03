На выставке будут представлены высокоточные копии листов атласа
5 апреля в национальном художественном музее Якутии откроется выставка «Атлас тибетской медицины. Древние секреты долголетия» из фондов национального музея Бурятии. На передвижной выставке будут показаны 40 высокоточных страховых копий листов атласа, выполненных в 2020 году. Экспозицию дополнят экспонаты из собрания «Искусство Востока» национального художественного музея Якутии.
Выставка не только представит редчайший памятник искусства и науки, но и историю изучения практической адаптации тибетской медицины в Бурятии.
- Атлас тибетской медицины – уникальный живописный памятник, представляющий собой свод из картин-иллюстраций к медицинскому трактату XVII века «Вайдурья-онбо» (Гирлянда голубого берилла), который содержит несколько тысяч рисунков, раскрывающих содержание тибетской медицины: теорию, основы клинической медицины, методы лечения, сведения об этике врача, подготовке врачебных кадров. Автор медицинского трактата «Вайдурья-онбо» Дэсрид Санчжай Чжамцо (1653-1705) – крупнейший учёный своего времени, регент Далай-ламы V, при котором образовалось феодально-теократическое государство. Им написаны труды по многим вопросам буддизма, истории, медицины и астрологии, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.
Выставка будет работать для всех посетителей с 6 апреля по 14 мая в основном здании музея в Якутске.
Возрастное ограничение: 6+.
В Якутске покажут медицинский атлас из Бурятии
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