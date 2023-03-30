Её берут со стометровой глубины
Любопытным фактом поделились в официальном telegram-канале МУП «Водоканал». Там рассказали об артезианской воде, которую добывают из скважин для нужд жителей бурятской столицы.
- Артезианская скважина – лучший способ автономного водоснабжения. В зависимости от региона её глубина может колебаться от 30 до 200 метров. В Улан-Удэ сотрудники «Водоканала» добывают воду с глубины до 100 метров, – отметили на предприятии. – Но её особенность – не в протяжённости, а в том, что вода находится между слоями известняка, который служит своеобразным фильтром и обеспечивает её чистоту.
Когда живительная влага поступает на поверхность из водоносного известкового слоя, в неё не попадают поверхностные грунтовые воды и частицы земли. Качественно пробуренная и правильно обслуживаемая артезианская скважина может оставаться водоносной более полувека.
Улан-удэнцам рассказали, как для них добывают воду из артезианской скважины
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