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В Бурятии военные проводят тренировки по борьбе с паводками

В Бурятии военные проводят тренировки по борьбе с паводками
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Специалисты провели серию учебных подрывов по устранению ледяных заторов

Военные инженеры Восточного военного округа провели тренировку по подрыву ледяных заторов на полигоне в Бурятии.

К мониторингу паводковой ситуации привлечён расчёт беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Беспилотники обследовали район возможного подтопления, после чего противопаводковая команда провела анализ и приняла решение, учитывая сложившуюся обстановку.

Сапёры в назначенном районе провели инженерную разведку ледовой обстановки, измерили толщину льда, пробурили и провели закладку зарядов взрывчатого вещества. После этого специалисты выполнили серию учебных подрывов.

В ходе тактико-специального учения военнослужащие противопаводковых отрядов тщательно изучили схемы закладок, методику расчёта зарядов для предотвращения ледовых заторов и защиты гидросооружений, а также особенности проведения взрывных работ на водоёмах.

- Нештатные противопаводковые команды ВВО, создаваемые приказами начальников гарнизонов, оснащены автомобилями повышенной проходимости, плавающими транспортёрами. В состав команд назначаются военнослужащие, проходящие службу по контракту, имеющие опыт проведения подрывных работ, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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