В Бурятии военные проводят тренировки по борьбе с паводками

Специалисты провели серию учебных подрывов по устранению ледяных заторов



Военные инженеры Восточного военного округа провели тренировку по подрыву ледяных заторов на полигоне в Бурятии.



К мониторингу паводковой ситуации привлечён расчёт беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Беспилотники обследовали район возможного подтопления, после чего противопаводковая команда провела анализ и приняла решение, учитывая сложившуюся обстановку.



Сапёры в назначенном районе провели инженерную разведку ледовой обстановки, измерили толщину льда, пробурили и провели закладку зарядов взрывчатого вещества. После этого специалисты выполнили серию учебных подрывов.



В ходе тактико-специального учения военнослужащие противопаводковых отрядов тщательно изучили схемы закладок, методику расчёта зарядов для предотвращения ледовых заторов и защиты гидросооружений, а также особенности проведения взрывных работ на водоёмах.



- Нештатные противопаводковые команды ВВО, создаваемые приказами начальников гарнизонов, оснащены автомобилями повышенной проходимости, плавающими транспортёрами. В состав команд назначаются военнослужащие, проходящие службу по контракту, имеющие опыт проведения подрывных работ, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



