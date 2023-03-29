Лучники из Бурятии стали призёрами всероссийских соревнований

Общество, Фото: пресс-службы минспорта Забайкалья

Турнир по стрельбе из лука памяти Мунко-Бадра Дашицыренова завершился в Забайкалье



В течение пяти дней более 300 лучников из десяти регионов России боролись за титул победителя на всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука памяти заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона Игр «Дружба-84», кавалера ордена «Знак Почёта» Мунко-Бадра Дашицыренова. Турнир проходил в Агинском Бурятском округе.



По итогам состязаний, в дисциплине «классический лук» среди мужчин победу одержал спортсмен из Забайкалья Сандан Намсараев. Серебряную медаль также забрал забайкалец Булат Дугаров. «Бронза» досталась лучнику из Бурятии Санжэ Цыдыпову.



Среди женщин, по оценкам судей, самой меткой оказалась забайкалка Бальжин Дожиева. Второе место выиграла спортсменка из Бурятии Адиса Гергенова. На третьем – участница из Московской области Содэмидэ Батусыжэнь.



В дисциплине «блочный лук» среди мужской половины участников соревнований победителем стал спортсмен из Бурятии Бэлишто Сабкеев, за ним следуют забайкальские лучники Еши-Доржи Ринчинов и Рыгзен Дугаров. Среди девушек первое место заняла Дарья Банзарова из Забайкалья, на втором месте лучница Марина Банзарова из Бурятии, а почётное третье забрала забайкалка Анастасия Кочетова.



Среди мужских команд в дисциплине «классический лук» золотые медали забрала команда «Спортивной школы олимпийского резерва №3» Забайкальского края. «Серебро» завоевали лучники из «Училища олимпийского резерва города» Забайкальского края. «Бронза» досталась спортсменам из «Регионального центра спортивной подготовки» Забайкальского края. А вот среди женских команд первое место заняли лучницы из Забайкальского края, на втором и третьем месте оказались спортсменки из Республики Бурятия.



В блочном луке среди мужских команд, по итогам состязаний, первое место заняли спортсмены из Бурятии, а второе и третье место заняли лучники из Забайкалья. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.



