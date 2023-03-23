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В многоэтажках Улан-Удэ установят новые плавные лифты

В многоэтажках Улан-Удэ установят новые плавные лифты
Общество,  Фото:pixabay.com
Они смогут подбирать пассажиров при движении вниз

В многоэтажных домах столицы Бурятии установят новые плавные лифты. От старых они отличаются плавностью хода, дизайном и возможностью подбирать пассажиров по пути к назначенному этажу при движении вниз. Изменил свой облик и внутренний вид кабины лифта, он стал более современным. В целом в Улан-Удэ в текущем году заменят шесть лифтов, договоры на эти работы уже заключены, затраты составят более 15 млн руб.

Первыми в очереди стоят те лифты, которые прослужили в доме уже более 25 лет – именно такой срок службы принят для оборудования в техническом регламенте. На сегодня заключены договоры с подрядчиками на установку новых шести лифтов в домах по ул. Ключевской, 11, 13 и по ул. Революции 1905 г., 104 «а». Сам монтаж будет проводится подрядчиками в течение месяца с момента начала работ, которые должны быть завершены до конца июля текущего года.

Разница между старыми и новыми лифтами заметна не только визуально, но и технически – появится возможность подбирать пассажиров по пути к назначенному этажу при движении вниз.

- В старых лифтах самаркандского производства отсутствует собирательная система, то есть лифт по ходу движения не подбирает пассажира с другого этажа. В новых лифтах система уже собирательная, он может останавливаться на этажах как при движении вверх, так и вниз. Но, как правило, назначается собирательная система управления при движении вниз, она более логичная и удобная, - рассказал Владимир Будаев, директор подрядной организации.

Кроме этого, в отличие от старых новые лифты плавно разгоняются и тормозят. А благодаря новой электрической системе управления и светодиодным светильникам, жители могут экономить на расходах на общедомовые нужды.

В 2024 году замене полежат 10 лифтов, на пять из них проектная документация уже разрабатывается. Об этом сообщает фонд капитального ремонта РБ.
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