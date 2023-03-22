В Улан-Удэ завершается строительство пансионата за 1,2 млрд рублей

В масштабном пансионате для престарелых даже будет сауна. ФОТО
Амфитеатр, сауна, библиотека, парикмахерская. Всё это будет в новом пансионате для престарелых граждан, который строят в посёлке Светлый в Улан-Удэ.
Объект находится на завершающей стадии строительства. Здесь осталось провести пусконаладочные работы и расставить все оборудование, после чего здание можно вводить в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе зампреда правительства Бурятии по развитию инфраструктуры.
Этот пансионат для престарелых станет самым масштабным в Дальневосточном федеральном округе. Его строительство идёт около двух лет.
Здесь в комфортных условиях будут проживать 150 человек. Для них сейчас обустраивают различные помещения: швейные мастерские, просторный спортзал, комнату для чтения молитв и др.
- Сначала пансионат был разработан в простом конструктиве, но мы решили доработать проект, чтобы объект не накладывал отпечаток больничного сооружения, в котором сложно находиться длительное время. Поэтому проект был переработан, с использованием уникальных дизайнерских решений. Не выходя из этого здания, можно будет почитать книги, поработать на компьютере, посмотреть фильмы, как в кинотеатре, или сходить в сауну. Пансионат больше похож на хороший санаторий. Сейчас практически все работы выполнены, осталось только наполнить помещения оборудованием и мебелью, - рассказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.
Пансионат построен в форме полусолнца и состоит из 10 блоков. В каждой комнате расположены душевая, туалет, телевизор, холодильник, балкон, и расширенные дверные проемы для удобства тех, кто передвигается на коляске.
Подрядная организация заверяет, что сдаст объект этой весной.
- Был выполнен огромный объём общестроительных работ, по подключению к инженерным сетям. Сейчас завершаем всё и приступаем к клинингу помещений. Объект планируем передать заказчику до 1 мая. Конечно, строительство объекта велось в непростой период, были вопросы с имопортозамещением, но отечественные поставщики не подвели, - заявил начальник участка строительной организации «Ремстрой» Георгий Ерохин.
Общая площадь здания – более 21 тысячи кв.м. Стоимость объекта с оборудованием составила 1 млрд 225 тысяч рублей.
В Улан-Удэ завершается строительство пансионата за 1,2 млрд рублей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Она будет работать до конца марта
В Иволгинском районе прошёл районный конкурс «Магия танца-2023»
Легкоатлетка Виктория Набиева показала лучший результат на трёх дистанциях
В масштабном пансионате для престарелых даже будет сауна. ФОТО
Приём заявок на поздравления стартовал
В республике проводятся лекции в школах, колледжах и вузах
Его посмертно наградили медалью «За отвагу»
Местные жители активно наполняют «корзины добра»
Их ликвидируют в рамках федерального проекта
Теперь зооволонтёры ищут организации, которые готовы их установить
Собравшиеся обсуждали актуальные темы
Мэдэгма Доржиева выступит в столице Забайкалья
Победителей выявят среди учащихся детских школ искусств
Им нужно показать свои лучшие проекты по истории Отечества
Сельчане заявили, что их заставляют сдавать по 250 рублей на КИМы для ЕГЭ