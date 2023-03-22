В Улан-Удэ завершается строительство пансионата за 1,2 млрд рублей

В масштабном пансионате для престарелых даже будет сауна. ФОТО



Амфитеатр, сауна, библиотека, парикмахерская. Всё это будет в новом пансионате для престарелых граждан, который строят в посёлке Светлый в Улан-Удэ.



Объект находится на завершающей стадии строительства. Здесь осталось провести пусконаладочные работы и расставить все оборудование, после чего здание можно вводить в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе зампреда правительства Бурятии по развитию инфраструктуры.



Этот пансионат для престарелых станет самым масштабным в Дальневосточном федеральном округе. Его строительство идёт около двух лет.



Здесь в комфортных условиях будут проживать 150 человек. Для них сейчас обустраивают различные помещения: швейные мастерские, просторный спортзал, комнату для чтения молитв и др.



- Сначала пансионат был разработан в простом конструктиве, но мы решили доработать проект, чтобы объект не накладывал отпечаток больничного сооружения, в котором сложно находиться длительное время. Поэтому проект был переработан, с использованием уникальных дизайнерских решений. Не выходя из этого здания, можно будет почитать книги, поработать на компьютере, посмотреть фильмы, как в кинотеатре, или сходить в сауну. Пансионат больше похож на хороший санаторий. Сейчас практически все работы выполнены, осталось только наполнить помещения оборудованием и мебелью, - рассказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.



Пансионат построен в форме полусолнца и состоит из 10 блоков. В каждой комнате расположены душевая, туалет, телевизор, холодильник, балкон, и расширенные дверные проемы для удобства тех, кто передвигается на коляске.



Подрядная организация заверяет, что сдаст объект этой весной.



- Был выполнен огромный объём общестроительных работ, по подключению к инженерным сетям. Сейчас завершаем всё и приступаем к клинингу помещений. Объект планируем передать заказчику до 1 мая. Конечно, строительство объекта велось в непростой период, были вопросы с имопортозамещением, но отечественные поставщики не подвели, - заявил начальник участка строительной организации «Ремстрой» Георгий Ерохин.



Общая площадь здания – более 21 тысячи кв.м. Стоимость объекта с оборудованием составила 1 млрд 225 тысяч рублей.



