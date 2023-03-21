Подготовлен соответствующий проект указа
В Бурятии планируют сократить рабочий день на один час для жён и вдов участников СВО, воспитывающих детей-дошкольников. При этом им будет сохранена заработная плата как за полный рабочий день. Соответствующий проект указа подготовило республиканское министерство образования.
Согласно документу, сокращённый рабочий день будет предоставляться на основании личного заявления работника. К нему нужно будет приложить копии документа, подтверждающего участие супруга (супруги), бывшего супруга (супруги) в специальной военной операции, свидетельства о регистрации (расторжении) брака, свидетельства о рождении ребёнка/детей.
В случае вступления указа в силу, норма распространится на государственные органы Бурятии, органы местного самоуправления, а также на все подведомственные им государственные и муниципальные учреждения и организации.
Органам же федеральной власти и частным предприятиям будет рекомендовано последовать этому примеру.
Подписать указ должен будет глава Бурятии Алексей Цыденов. Пока документ проходит стадию приёма независимых экспертных заключений.
В Бурятии жёнам и вдовам участников СВО хотят сократить рабочий день
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