Супружеская пара проживает в селе Малышево
Специалисты отдела ЗАГС Шелопугинского района Забайкальского края зарегистрировали рождение ребёнка, который стал в своей семье восьмым по счёту. Новорождённую назвали Анастасия., сообщает пресс-служба департамента ЗАГС региона.
- Девочка родилась у супружеской пары Алексея и Александры. У новорождённой есть пять старших сестёр: Лилия, Кристина, Ирина, Елизавета, Ольга; и два брата: Олег и Иван. Имена детям глава семьи Алексей выбирает так, как много столетий делали на Руси, – по церковному календарю. Считается, что святой, в день которого родился малыш и именем которого его назвали, берёт человека под свою опеку на всю жизнь, - рассказали в отделе ЗАГС.
У забайкальской семьи родился восьмой ребёнок
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Также дипломами были награждены работы других мастеров республики
Часть органа пересадили пациенту от родной сестры
Она представляла Мухоршибирский район на всероссийском конкурсе
Супружеская пара проживает в селе Малышево
Подведены итоги республиканского творческого конкурса «В кругу друзей»
Подросток заразился им от больного родственника
В Бурятии проведут концерт детей, оставшихся без попечения родителей
50-летие справила семья из Баргузинского района
Юные спортсменки привезли «золото» с турнира «Молодое поколение».
Выбраны лучшие классные руководители городских школ
На программу краю выделено 1,3 миллиарда рублей
Спортсмены республики заняли первые места в личных и парных разрядах
Косуля получила травмы
Лучший хореографический коллектив получит денежный приз
Туристы массово полетят в Сочи и Стамбул