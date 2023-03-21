У забайкальской семьи родился восьмой ребёнок

Общество, Фото: пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья

Супружеская пара проживает в селе Малышево



Специалисты отдела ЗАГС Шелопугинского района Забайкальского края зарегистрировали рождение ребёнка, который стал в своей семье восьмым по счёту. Новорождённую назвали Анастасия., сообщает пресс-служба департамента ЗАГС региона.



- Девочка родилась у супружеской пары Алексея и Александры. У новорождённой есть пять старших сестёр: Лилия, Кристина, Ирина, Елизавета, Ольга; и два брата: Олег и Иван. Имена детям глава семьи Алексей выбирает так, как много столетий делали на Руси, – по церковному календарю. Считается, что святой, в день которого родился малыш и именем которого его назвали, берёт человека под свою опеку на всю жизнь, - рассказали в отделе ЗАГС.

