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У забайкальской семьи родился восьмой ребёнок

У забайкальской семьи родился восьмой ребёнок
Общество,  Фото:пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья
Супружеская пара проживает в селе Малышево

Специалисты отдела ЗАГС Шелопугинского района Забайкальского края зарегистрировали рождение ребёнка, который стал в своей семье восьмым по счёту. Новорождённую назвали Анастасия., сообщает пресс-служба департамента ЗАГС региона.

- Девочка родилась у супружеской пары Алексея и Александры. У новорождённой есть пять старших сестёр: Лилия, Кристина, Ирина, Елизавета, Ольга; и два брата: Олег и Иван. Имена детям глава семьи Алексей выбирает так, как много столетий делали на Руси, – по церковному календарю. Считается, что святой, в день которого родился малыш и именем которого его назвали, берёт человека под свою опеку на всю жизнь, - рассказали в отделе ЗАГС.
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