Зампрокурора Бурятии проверила ход строительства трёх школ





Заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова совместно с представителями министерства образования и науки республики, министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики, администрации Иволгинского района провела выездное совещание на территориях строящихся в рамках национального проекта «Образование» школ. Объекты возводятся в сёлах Нижняя Иволга, Поселье и Сотниково Иволгинского района.В ходе совещания заместителем прокурора республики поставлены на контроль сроки строительства указанных школ.Для недопущения нарушения сроков ведения строительства объектов образования прокуратурой республики объявлены предостережения руководителям подрядных организаций и заместителю министра образования и науки республики, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.