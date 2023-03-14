В Бурятии увековечили память погибшего на СВО бойца ОМОН

























В селе Дутулур Закаменского района Бурятии установили мемориальную доску в память о сотруднике ОМОН «Кречет» территориального управления Росгвардии старшем сержанте полиции Ардане Абагалдаеве. Мемориальная доска появилась на фасаде дома, где вырос росгвардеец.В этот день здесь собрались родные и друзья Ардана, сослуживцы, односельчане, представители районной администрации, ветераны «Боевого братства».Право открытия мемориальной доски было представлено заместителю начальника управления Росгвардии по Бурятии полковнику Василию Лосеву и сотруднику ОМОН «Кречет» подполковнику полиции Эрдэни Н.- Он успел достойно отслужить во вневедомственной охране. Благодаря своим морально-волевым качествам, как спортсмен, кандидат в мастера спорта по вольной борьбе, успел прославить наше управление и ОМОН в Восточном округе, - отметил полковник Лосев. – 29 сентября прошлого года, в день его рождения, был подписан указ о награждении Ардана орденом Мужества, к сожалению, посмертно.Участники торжественного митинга почтили память старшего сержанта полиции Ардана Абагалдаева минутой молчания. В его честь прозвучали оружейные залпы салютной группы спецподразделения Росгвардии.- Ардан любил жизнь, был жизнерадостным, ярким, позитивным, - вспоминает племянника Марина Ринчинова. – Он навсегда останется в нашей памяти таким, мы запомнили его только с улыбкой. И он будет служить примером для наших юных дутулурцев, наших земляков. Вечная тебе память, Ардан!Собравшиеся возложили к мемориальной доске живые цветы.В этот же день состоялся районный открытый турнир по вольной и бурятской борьбе, посвящённый памяти Абагалдаева Ардана Алдаровича. В соревнованиях приняли участие 14 юношеских команд. Призы учредили родственники, сельская школа, администрация Закаменского района, а также территориальное управление Росгвардии.Победителям турнира вручили медали, грамоты и денежные призы, а также сертификаты тренерам.Ардан Алдарович Абагалдаев родился 29 сентября 1996 года в Улан-Удэ. На службу в подразделение Росгвардии поступил в 2018 году.При выполнении боевой задачи в ходе проведения специальной военной операции в результате огневого поражения из реактивной системы залпового огня получил смертельные ранения.Указом президента за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, Ардан Алдарович награждён орденом Мужества (посмертно).