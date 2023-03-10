10 марта

09 марта

Популярное

Футболисты Бурятии прошли в финал всероссийских соревнований

Футболисты Бурятии прошли в финал всероссийских соревнований
Общество,  Фото:федерация футбола РБ
В столице Бурятии состоялся школьный финал ДФО по мини-футболу

10 марта в Улан-Удэ завершился III этап всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций в 2022-2023 гг. Финал Дальневосточного федерального округа проходил в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу».

Во втором заезде принимали участие юноши 2007-2008 гг.р., девушки 2007-2008 гг.р., юноши 2005-2006 гг.р., девушки 2005-2006 гг.р. Все матчи соревнований прошли в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.

По итогам второго заезда места в финале распределились следующим образом.

Девушки 2007-2008 гг.р.
1 место - СОШ №27 (Хабаровск)
2 место - Кижингинская СОШ им. Х. Намсараева
3 место - СОШ №2 (Чугуевка)

Юноши 2007-2008 гг.р.
1 место - СОШ №1 (Черниговка)
2 место - Новобрянская СОШ
3 место - СОШ №1 (п. Хор)

Девушки 2005-2006 гг.р.
1 место - Гусиноозёрская гимназия
2 место - СОШ №1 (пгт. Ноглики)
3 место - СОШ №2 (Чугуевка)

Юноши 2005-2006 гг.р.
1 место - СОШ №35 (Владивосток)
2 место - СОШ №1 (Ракитное)
3 место - Лицей №6 (Благовещенск)

Победители прошедшего этапа поедут защищать честь своего региона на IV этап соревнований - всероссийский финал, сообщает федерация футбола РБ.
Бурятия ДФО мини-футбол спорт всероссийские соревнования

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

18 жителям Иркутской области вручили госнаграды
18 жителям Иркутской области вручили госнаграды
Общество, 10.03.2023
Отмечены были деятели науки, культуры, искусства и других сфер
Футболисты Бурятии прошли в финал всероссийских соревнований
Футболисты Бурятии прошли в финал всероссийских соревнований
Общество, 10.03.2023
В столице Бурятии состоялся школьный финал ДФО по мини-футболу
В Бурятии установят бюст экс-министру образования РБ
В Бурятии установят бюст экс-министру образования РБ
Общество, 10.03.2023
В Улан-Удэ проведут международную конференцию, посвящённую памяти Сергея Намсараева
В Бурятии собираются провести фестиваль «Тэнгэри Азии»
В Бурятии собираются провести фестиваль «Тэнгэри Азии»
Общество, 10.03.2023
Мероприятие поспособствует объединению всех жителей Азии
В Улан-Удэ кукольный театр после реконструкции станет вдвое больше
В Улан-Удэ кукольный театр после реконструкции станет вдвое больше
Общество, 10.03.2023
Его хотят превратить в настоящее волшебное пространство 
В Улан-Удэ готовятся к грандиозному переустройству сетей и перекрытию улиц
В Улан-Удэ готовятся к грандиозному переустройству сетей и перекрытию улиц
Общество, 10.03.2023
На их пересечении уже установили предупреждающие знаки
В Улан-Удэ умерла покусанная собаками кошка
В Улан-Удэ умерла покусанная собаками кошка
Общество, 10.03.2023
От псов её отбили неравнодушные люди
В Бурятии пешеходам напоминают дорожные правила
В Бурятии пешеходам напоминают дорожные правила
Общество, 10.03.2023
В республике проходит профилактическое мероприятие
В Улан-Удэ отметят День поисковика
В Улан-Удэ отметят День поисковика
Общество, 10.03.2023
Праздник был учреждён в 2021 году
В Улан-Удэ откроется выставка о калейдоскопе культур Бурятии
В Улан-Удэ откроется выставка о калейдоскопе культур Бурятии
Общество, 10.03.2023
В экспозиции можно будет увидеть старинные фотографии, предметы археологии, орудия труда, утварь, и традиционную одежду
Бурятский вуз стал площадкой всероссийского агроконкурса
Бурятский вуз стал площадкой всероссийского агроконкурса
Общество, 10.03.2023
В конкурсе участвуют школьники, проживающие в сельской местности
В Улан-Удэ бомжи не смогут ночевать на новых остановках
В Улан-Удэ бомжи не смогут ночевать на новых остановках
Общество, 10.03.2023
Эскизы павильонов показали депутатам
В Улан-Удэ объявили льготную стерилизацию
В Улан-Удэ объявили льготную стерилизацию
Общество, 10.03.2023
Акция продлится с 13 до 17 марта
В Бурятии СОБР Росгвардии «Барс» отметил 30-летний юбилей
В Бурятии СОБР Росгвардии «Барс» отметил 30-летний юбилей
Общество, 10.03.2023
Специальный отряд быстрого реагирования был создан в 1993 году для борьбы с оргпреступностью 
Бурятия набирает популярность у российских туристов
Бурятия набирает популярность у российских туристов
Общество, 10.03.2023
СМИ узнали, куда они ещё предпочитают ездить весной

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^