Футболисты Бурятии прошли в финал всероссийских соревнований

Общество, Фото: федерация футбола РБ

В столице Бурятии состоялся школьный финал ДФО по мини-футболу



10 марта в Улан-Удэ завершился III этап всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций в 2022-2023 гг. Финал Дальневосточного федерального округа проходил в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу».



Во втором заезде принимали участие юноши 2007-2008 гг.р., девушки 2007-2008 гг.р., юноши 2005-2006 гг.р., девушки 2005-2006 гг.р. Все матчи соревнований прошли в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.



По итогам второго заезда места в финале распределились следующим образом.



Девушки 2007-2008 гг.р.

1 место - СОШ №27 (Хабаровск)

2 место - Кижингинская СОШ им. Х. Намсараева

3 место - СОШ №2 (Чугуевка)



Юноши 2007-2008 гг.р.

1 место - СОШ №1 (Черниговка)

2 место - Новобрянская СОШ

3 место - СОШ №1 (п. Хор)



Девушки 2005-2006 гг.р.

1 место - Гусиноозёрская гимназия

2 место - СОШ №1 (пгт. Ноглики)

3 место - СОШ №2 (Чугуевка)



Юноши 2005-2006 гг.р.

1 место - СОШ №35 (Владивосток)

2 место - СОШ №1 (Ракитное)

3 место - Лицей №6 (Благовещенск)



Победители прошедшего этапа поедут защищать честь своего региона на IV этап соревнований - всероссийский финал, сообщает федерация футбола РБ.

