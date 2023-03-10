В столице Бурятии состоялся школьный финал ДФО по мини-футболу
10 марта в Улан-Удэ завершился III этап всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций в 2022-2023 гг. Финал Дальневосточного федерального округа проходил в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу».
Во втором заезде принимали участие юноши 2007-2008 гг.р., девушки 2007-2008 гг.р., юноши 2005-2006 гг.р., девушки 2005-2006 гг.р. Все матчи соревнований прошли в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.
По итогам второго заезда места в финале распределились следующим образом.
Девушки 2007-2008 гг.р.
1 место - СОШ №27 (Хабаровск)
2 место - Кижингинская СОШ им. Х. Намсараева
3 место - СОШ №2 (Чугуевка)
Юноши 2007-2008 гг.р.
1 место - СОШ №1 (Черниговка)
2 место - Новобрянская СОШ
3 место - СОШ №1 (п. Хор)
Девушки 2005-2006 гг.р.
1 место - Гусиноозёрская гимназия
2 место - СОШ №1 (пгт. Ноглики)
3 место - СОШ №2 (Чугуевка)
Юноши 2005-2006 гг.р.
1 место - СОШ №35 (Владивосток)
2 место - СОШ №1 (Ракитное)
3 место - Лицей №6 (Благовещенск)
Победители прошедшего этапа поедут защищать честь своего региона на IV этап соревнований - всероссийский финал, сообщает федерация футбола РБ.
Футболисты Бурятии прошли в финал всероссийских соревнований
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