Библиотека Бурятии присоединится к Неделе детской книги

В 2023 году Неделе детской книги исполняется 80 лет
Бурятия присоединится к всероссийской акции «Неделя детской книги». Юных читателей приглашают провести весенние каникулы с книгами. Мероприятия в республиканской детско-юношеской библиотеке состоятся с 21 по 30 марта.
21 марта здесь пройдёт торжественное открытие недели детской книги (6+). Также будет проведён республиканский конкурс по скорочтению на бурятском языке среди учащихся 3-4 классов, посвящённый 100-летию Республики Бурятия (6+).
С 20 по 31 марта будет работать выставка - просмотр книг «Души прекрасные порывы», посвящённая Всемирному Дню поэзии (12+). С 20 по 23 марта пройдут интерактивные занятия «Умные сказки» по творчеству К.Д. Ушинского (викторина, мастер-класс по изготовлению книжки малышки, 6+).
22 и 26 марта в республиканской детско-юношеской библиотеке будут Днями открытых дверей (6+). Для юных читателей будут организованы настольные игры, раскраски, шахматы, песочная анимация, мультфильмы и т.п. 23 марта состоится игра–викторина «Мы едем, едем, едем в далёкие края», посвящённая творчеству детского писателя Сергея Михалкова (0+).
24 марта откроется выставка-просмотр новых книг, поступивших в библиотеку «Открой книгу и чудеса начнутся» (6+) и пройдёт презентация книги детской писательницы Анны Виноградовой (6+). Также будет проведён мастер-класс по изготовлению книжных закладок (0+).
27 марта состоятся выставка детских рисунков «Мой любимый учитель» (6+), час поэзии «Люблю и воспеваю свой край» о творчестве бурятского писателя Цырен-Базара Бадмаева (6+) и мастер-класс «Что в имени твоём, учитель» (6+). 28 марта будет работать выставка-просмотр книг «Учитель вечен на Земле» ко Дню педагога и наставника (6+), пройдёт квест-игра «Путешествие по родному краю» (6+).
29 марта читатели смогут встретиться с детскими писателями Викторией Алагуевой, Анной Виноградовой и Татьяной Григорьевой. Тема занятия: Единство разных народов Бурятии (6+). Также будет проведён литературный стендап по книге (12+).
30 марта состоится подведение итогов недели (12+). В рамках закрытия пройдёт концертная программа, а также наградят лучших читателей и партнёров.
Библиотека Бурятии присоединится к Неделе детской книги
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