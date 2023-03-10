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В Бурятии развернётся детский театральный фестиваль

В Бурятии развернётся детский театральный фестиваль
Общество,  Фото:pixabay.com
Финал конкурса состоится в Селенгинском районе

30 марта в Бурятии пройдёт республиканский детский театральный фестиваль-конкурс «В гостях у принцессы Алтан Хайша – Золотые Ножницы». Мероприятие посвящено столетию Республики Бурятия и Году педагога и наставника. Местом проведения фестиваля станет Новоселенгинский дом культуры в Селенгинском районе.

В конкурсе принимают участие детские театральные коллективы, театры кукол, студии независимо от ведомственной принадлежности. В программу включат спектакли, созданные не ранее 2022 года, в следующих жанрах театрального творчества: драматический, комедийный, кукольный, музыкальный, эстрадный, сказочный, мим-пластический этюд, художественное слово (стихотворение на русском и бурятском языках, монолог).

Отборочный тур проведут по видеозаписям. Заявку и видеозапись конкурсного выступления нужно прислать до 16 марта на электронную почту отдела культурно-досуговой деятельности и народного творчества (КДДиНТ): [email protected] с пометкой «Алтан хайша».

По итогам просмотра конкурсных спектаклей и номеров оргкомитет присылает коллективам приглашение для участия в финале. Финал фестиваля-конкурса пройдёт в селе Новоселенгинск.

Победители и призёры фестиваля-конкурса награждаются дипломами. За участие вручаются дипломы и памятные призы.

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия фестиваль конкурс театр дети Селенгинский район

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