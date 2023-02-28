В Бурятии ужесточили наказание за «газовую» токсикоманию

Жителей республики, которые « приобщают » к ней подростков, будут нещадно штрафовать









В октябре 2021-го улан-удэнский шестиклассник умер, надышавшись газа из баллончика. Тело 12-летнего школьника обнаружили в лесу – возле автозаправочной станции на улице Мокрова. Летом того же года по этой же причине в Гусиноозёрске скончалась 13-летняя девочка. Она пришла в гости к своей подруге и внезапно потеряла сознание.



Несколькими месяцами ранее, в мае, на окраине прибайкальского села Турунтаево нашли тело 15-летнего местного жителя. Рядом лежало несколько пустых газовых баллончиков для бытовых приборов. Как сообщили тогда в следкоме, в Турунтаево есть песчаный овраг, где играют дети. После занятий в школе туда отправилась компания подростков.



Один из них принёс несколько баллонов с газом для туристических горелок и на протяжении нескольких минут вдыхал их содержимое, накрыв голову курткой. Затем школьник внезапно вскочил на ноги, стал хаотично бегать, а через некоторое время упал и скончался.





Баллончики для заправки зажигалок или туристических горелок продаются повсеместно и содержат смесь бутана, изобутана и пропана в разных пропорциях. При вдыхании она вытесняет кислород из крови, и даже однократное «употребление» любого из этих газов может привести к смерти от удушья, паралича дыхательного центра в мозге, его токсического отёка, закупорки дыхательных путей рвотными массами или отёка лёгких в ответ на проникновение паров газов в бронхи и альвеолы. Пропан, бутан и изобутан также способны вызвать аритмию и остановку сердца.

Ещё в ноябре 2021-го подросткам в Бурятии по решению Народного Хурала запретили продавать товары с сжиженным углеводородным газом для личных и бытовых нужд. Речь идёт, в частности, о газовых баллончиках для заправки зажигалок, походных плит, газовых горелок и т. д.А недавно депутаты решили дополнить республиканский закон «Об административных правонарушениях» ещё одной статьёй – за «вовлечение несовершеннолетних в процесс употребления сжиженного углеводородного газа путём его вдыхания». Речь идёт о наказании для тех, кто купил такой товар детям по их же просьбе или, к примеру, просто решил угостить.Этот вопрос народные избранники рассмотрели на очередной сессии 28 февраля. Факты такого «вовлечения» уже были. Число жертв газовой токсикомании – сниффинга – в России продолжает расти, заявили авторы инициативы.- Состояние токсического опьянения достигается при вдыхании паров химических соединений газа из баллончиков и зажигалок. Эти вещества вызывают привыкание, нанося существенный вред здоровью. Даже однократное вдыхание токсичного газа может привести к смерти, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.Для физлиц штраф за вовлечение детей в опасную зависимость составит 1-3 тысячи рублей. Должностным придётся выложить от 10 до 20 тысяч. При повторном нарушении размер денежного наказания колеблется уже от 3 до 5 и от 20 до 30 тысяч соответственно. Большинством голосов депутаты приняли законопроект.