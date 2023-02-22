В улан-удэнской колонии сыграли свадьбу

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Мама невесты считает осуждённого положительным мужчиной



В улан-удэнской колонии-поселения №3 прошла торжественная церемония бракосочетания. Связать свою жизнь узами брака решил один из осуждённых и его возлюбленная, а торжество молодым устроили работники учреждения.



Предложение руки и сердца мужчина сделал ещё до своего заключения, несмотря на возникшие обстоятельства, со свадьбой молодожёны решили не тянуть и сыграть её прямо на территории колонии. Под звуки марша Мендельсона молодые обменялись кольцами и расписались в документах.



- Муж очень хороший, положительный мужчина. Видела, как у них складывались отношения. Очень любят друг друга. Несмотря на то, что свадьба прошла тут, я счастлива, я рада, - поделилась впечатлениями мама невесты.



Администрация учреждения отмечает, бракосочетание положительно сказываются на поведении осуждённых, в последствии они меньше нарушают правила внутреннего распорядка, стремятся соблюдать все законные требования. Если осуждённый работает, выполняет все требования и не нарушает, его могут представить на условно-досрочное освобождение, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

