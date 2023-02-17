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Нацмузей Бурятии рассказал о планах на 2023 год

Нацмузей Бурятии рассказал о планах на 2023 год
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Особое внимание учреждение уделит юбилею республики

15 февраля в Бурятии состоялось итоговое собрание национального музея республики за 2022 год, на котором были озвучены планы на текущий год. В 2023 году, объявленному в России Годом наставника и педагога, музей продолжит представлять свои фондовые коллекции и принимать участие во всех главных мероприятиях.

В связи с предстоящим столетним юбилеем Республики Бурятия основной акцент будет уделён в этом году подготовке и реализации юбилейных выставочных проектов в историко-краеведческом центре, выставке изобразительного искусства Бурятии. Эти проекты включают в себя издание альбома по изобразительному искусству Бурятии, проведение выставки бурятских художников – академиков в выставочном зале Российской академии художеств (РАХ) в Москве.

10 октября музей истории Бурятии имени М.Н. Хангалова празднует своё столетие со дня образования. В связи с этим музей проведёт международную научно-практическую конференцию, издаст сборник научных трудов и каталог о 100 шедеврах музея истории Бурятии. Также в 2023 году будет издан альбом по коллекции буддийского искусства национального музея РБ.

Кроме того, в этом году планируется проведение выставочных проектов в области изобразительного искусства, таких как: персональная выставка Даши Намдакова, выставка к 125-летию российско-таиландских отношений РАХ, зональная выставка «Дальний Восток» союза художников России.

Помимо всего, год будет ознаменован многими важными событиями в области культуры, музейного дела и туризма: проведение международных и межрегиональных выставочных проектов в рамках, подписанных межмузейных соглашений о сотрудничестве, проведение всероссийских акций «Ночь в музее», «Ночь искусств» и т.д.

Большое внимание будет уделено дальнейшей работе по реализации программы «Пушкинская карта» и взаимодействию музея с образовательными учреждениями Улан-Удэ и республики, а также новому направлению «Культура для школьников». Об этом сообщает пресс-служба национального музея РБ.

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