В Иркутской зоогалерее рассказали, когда спят животные











Кроме того, здесь добавили, что ближе к весне показательные кормления различных животных (в определённое время), будут анонсироваться всё чаще.







Перерыва на обед в зоопарке не бывает. Хотя, по словам сотрудников Иркутской зоогалереи, многие посетители о нём спрашивают, уточняя режим работы. «А вот сиеста в отдельных вольерах время от времени случается», - признаются здесь.- Но спать одновременно все наши питомцы никак не могут. Так что, не переживайте, в какое бы время гости не пришли, всё равно найдётся за кем понаблюдать. А что касается обеда, так это же наоборот интересно. Как мы можем закрывать двери в обеденное время, если все как раз хотят посмотреть именно на то, как животные принимают пищу? Тем более, что раздача еды происходит далеко не одновременно, это процесс длительный, - рассказали в зоопарке.