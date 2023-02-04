В Иркутской зоогалерее рассказали, когда спят животные

Питомцы не могут спать одновременно
Перерыва на обед в зоопарке не бывает. Хотя, по словам сотрудников Иркутской зоогалереи, многие посетители о нём спрашивают, уточняя режим работы. «А вот сиеста в отдельных вольерах время от времени случается», - признаются здесь.
- Но спать одновременно все наши питомцы никак не могут. Так что, не переживайте, в какое бы время гости не пришли, всё равно найдётся за кем понаблюдать. А что касается обеда, так это же наоборот интересно. Как мы можем закрывать двери в обеденное время, если все как раз хотят посмотреть именно на то, как животные принимают пищу? Тем более, что раздача еды происходит далеко не одновременно, это процесс длительный, - рассказали в зоопарке.
Кроме того, здесь добавили, что ближе к весне показательные кормления различных животных (в определённое время), будут анонсироваться всё чаще.
Состоялась встреча ректора БГУ с генеральным секретарём Международной ассоциации монголоведения
Коммунальщики планируют вывезти более пяти тонн снега
К мероприятию подключились юные натуралисты
Осадков ожидается меньше
Профилактическую беседу провели прокуратура и полиция
Алексей Рассадин служит в Вооружённых силах России уже 13 лет
Всего участвует 108 пар
Фотокорреспондент Байкал-Daily Сергей Тарасенко посетил памятник природы и истории — Меркитскую крепость, — и поделился снимками путешествия
Это место «богато» различными возбудителями инфекций
Прошло пожарно-тактическое занятие
«Бальжан Хатан» можно посмотреть 17 и 18 февраля
В мероприятии примут участие студенты вузов и ссузов
Экспедиция «Славы героев будем достойны» приурочат к 80-летию освобождения города Витебск
В республике местами небольшой снег
Победители получат 10 тысяч рублей