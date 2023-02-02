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Начался приём заявок на Байкальский кинофестиваль

Начался приём заявок на Байкальский кинофестиваль
Общество,  Фото:pixabay.com.
Сам фестиваль пройдёт в сентябре

С 1 февраля по 20 апреля принимаются заявки на 22 Байкальский международный кинофестиваль «Человек и Природа» имени Распутина. Шорт-лист будет объявлен в июне. Сам фестиваль пройдёт с 19 по 30 сентября, сообщает пресс-служба министерства культуры Иркутской области.

Традиционно жюри фестиваля определит победителя в номинациях: «Лучший документальный фильм», «Лучший научно-популярный фильм», «Лучший игровой фильм» и присудит приз «Байкал» за остроту поставленной проблемы. Финансовое вознаграждение за Гран-при фестиваля составит 300 тысяч рублей. Также будет представлена программа полнокупольного и анимационного кино. Кроме того, как обычно, будут присуждены специальные призы: молодёжного жюри; СМИ-сообщества; зрительских симпатий.

21 сезон кинофестиваля «Человек и Природа» прошёл в сентябре 2022 года. Мероприятия Киношколы посетили 770 зрителей в форматах оффлайн и онлайн. В очном формате мероприятия кинофорума посетило порядка 9 000 человек по Иркутской области и более 4000 человек за её пределами. Ещё более 8 000 просмотров было в виртуальном кинотеатре Nonfiction.Film и на официальном Ютуб-канале Иркутского областного кинофонда. Обладатель Гран-при, фильм Павла Селина «Агафья» был впервые показан в Москве в кинотеатре Каро Октябрь.

Регламент и заявка на участие в 22 БМКФ «Человек и Природа» размещены на официальном сайте http://baikalkinofest.ru/join/

Возрастное ограничение 18+
Иркутская область кинофестиваль режиссёр

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