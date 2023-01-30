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В Бурятии отремонтируют ещё 30 километров дороги в сторону Закаменска

В Бурятии отремонтируют ещё 30 километров дороги в сторону Закаменска
Общество, 
Также на участке отремонтируют путепровод через железную дорогу и мост

В Бурятии отремонтируют ещё 30 километров региональной дороги в сторону Закаменска, сообщили в пресс-службе правительства республики.

К работам на новом участке с 30 по 60 км автодороги Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск –граница с Монголией» планируют приступить уже в этом году. Сейчас проходят торги по определению подрядной организации, которая выполнит ремонт на данном участке.

Также на участке отремонтируют путепровод через железную дорогу и мост.

Всего с 2021 по 2022 годы на подъезде к городу Закаменск было отремонтировано 14 километров с 272 по 286 км. В целом за 2022 год в Бурятии отремонтировано 180 км федеральных, региональных и муниципальных дорог и девять мостов.

- Если говорить о дорогах на Закаменск, то только в этом направлении у нас в текущем году будет капитально ремонтироваться три участка общей протяжённостью 72 км, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

В рамках ремонта на дороге Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск – граница с Монголией будет отремонтировано дорожное полотно, уложено новое асфальтобетонное покрытие, установлены знаки и нанесена разметка. Также на участке отремонтируют водопропускные трубы.

- Отмечу, что в настоящее время ремонтируется соседний участок с 0 по 30 км. В прошлом году стартовал ремонт участка от села Цакир до перевала Юхта с 260 по 272 км. Ремонтные работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги, - рассказал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.
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