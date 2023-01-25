Группа «Намгар» впервые за долгое время выступила в Улан-Удэ

Концерт прошёл с аншлагом
Впервые за долгое время всемирно известная бурятская группа «Намгар» выступила в Улан-Удэ с большим концертом. В концерте также принял участие мастер горлового пения, мультиинструменталист из Тывы Радик Тюлюш, рассказали в Бурятской филармонии.
Солистка группы — наша землячка, Намгар Лхасаранова, её муж Евгений Золотарёв (чанза), сын — Тимур Золотарёв (гитара), и барабанщик Андрей Приставка исполнили песни с последнего альбома группы Nayan Navaa. Гость концерта Радик Тюлюш познакомил аудиторию с особенностями и красотой горлового пения и национальными тувинскими инструментами.
- Мы с Намгар встречались раньше на разных фестивалях по всему миру, и даже выпустили несколько совместных песен. Сегодня мы представили бурятские и тувинские песни, которые аранжировали в коллаборации с группой. Готовились мы дистанционно, но успели порепетировать и офлайн — у нас была пара дней до концерта для этого, — рассказал музыкант.
Особую зрелищность концерту придало оформление от московского медиа-художника Алексея Чоя.
- С большим чувством я приезжаю в Улан-Удэ, люблю этот город. Я всегда отталкиваюсь от музыки, когда создаю подобного рода оформление. Намгар — великая певица, к сожалению, о ней мало кто знает у нас в стране. Я всегда с огромным удовольствием слушаю её песни, — поделился художник.
Каждое выступление Намгар зрители называют настоящим волшебством. Смешение национальных, традиционных мотивов с современными веяниями рока и электроники, звонкий и изящный голос певицы, её особая пластика действительно погрузили зрителей в поистине магическую атмосферу. Концерты этой группы неизменно собирают аншлаг, не стало исключением и это выступление.
Зрительница Юлия рассказала о своих впечатлениях: «Намгар» — это целая вселенная, фантастическое выступление. Низкий поклон такой талантливой семье! А Радик Тюлюш и его горловое пение — это трансформация твоего сознания, такая мощная энергетика от выступления!»
Группа «Намгар» впервые за долгое время выступила в Улан-Удэ
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