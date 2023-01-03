Суточное число заражённых коронавирусом в Бурятии упало до минимума

За последние сутки COVID-19 выявили всего у пяти человек





Коронавирус в Бурятии всё больше сбавляет обороты. По данным республиканского управления Роспотребнадзора, накануне, 2 января, его обнаружили у пяти жителей республики. С начала же пандемии COVID-19 выявили у 153 828 человек.Победили вирус 150 399 заразившихся. Всего специалисты провели 2 717 867 лабораторных исследований.Чтобы избежать инфицирования, в Роспотребнадзоре советуют соблюдать правила личной гигиены, а при ухудшении самочувствия – оставаться дома и обратиться за медицинской помощью.