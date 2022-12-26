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Мастера Бурятии стали победителями фестиваля унтов в Чите

Мастера Бурятии стали победителями фестиваля унтов в Чите
Общество,  Фото:пресс-служба минкультуры Забайкальского края
Уланудэнцы стали лучшими в дизайне детских унтов и среди семейных мастерских

Фестиваль унтов завершился в Чите 24 декабря. На ярмарку тёплой обуви в столицу края приехали более сорока мастеров со всего Забайкалья и Бурятии. Участники привезли лучшие образцы и коллекции унтов, традиционной одежды, обуви из кожи, войлока, меха, сувенирную продукцию и многое другое.

Жюри оценило их продукцию и выбрало победителей в пяти номинациях.

Награда за лучший дизайн детских унтов досталась Цырену Дугарову (Улан-Удэ). Самые красивые женские модели, по мнению жюри, создает читинка Марина Гундарева, а мужские – Цыпилма Дашидондокова (Чита).

Лучшей семейной мастерской признана семья Тимура Базыржапова из Улан-Удэ.

Ценным подарком от российского оружейника, скульптора, члена Союза художников России Жигжита Баясхаланова в номинации «Забайкальская обувь» награждена Дарима Жалсанова, Дульдургинский район.

Лучшей мастерицей обработки меха и пушнины в номинации «Охотничий ряд – охотники Забайкалья для СВО» стала читинка Цыбикма Берзина.

Приз за сохранение традиционных технологий в изготовлении одежды забрала Цыденжаб Цыбикова из посёлка Агинское.

Победителем специальной номинации имени Б.Н. Намдакова «За сохранение традиций» признан житель краевой столицы Баир Базаров.

Суммарно участники ярмарки продали более 400 пар унтов. Часть вырученных средств они пожертвовали на поддержку семей мобилизованных забайкальцев.

В рамках фестиваля завершилась акция «Тёплый подарок из Забайкалья». В ходе которой мастера со всего региона изготавливали и жертвовали тёплые вещи, предметы специального назначения для отправки участникам специальной военной операции. Военнослужащие получат эти вещи в качестве новогоднего подарка от земляков. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.

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