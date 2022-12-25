Прогулки по Улан-Удэ. Декабрь 2022

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Декабрь. Ёлки и песок. Пугающие зеленовато-серые мешки на остановках — это именно он. Подсыпайте сами, персональными совочками!— Кроме мешков с песком удивили рекламные баннеры, значительная часть которых теперь и не реклама вовсе, а наглядная агитация. Прямо как в СССР, со 100-летием которого горожан поздравляют тут и там. А миллионерша ищет мужа. На набережной Селенги обнаружил «место для радости»! А также игры и спорта. Вот оно где, оказывается. Рядом с тюремным замком. А пацаны-то и не в курсе, — «волнуется» фотокорреспондент Сергей Тарасенко.Третий мост соединил берега Уды! Пройдя рядом по пешеходной дорожке трубопровода, а потом по котловану будущей автотрассы, можно очутиться в угрюмом районе, наверняка знакомом каждому автомобилисту. Здесь ГАИ и получают номера. Очевидно, пешеходы тут редкие гости. Это настоящая изнанка города. Кирзавод. Район улан-удэнских мачо. Здесь Толстоухов всё ещё «наш мэр» и бережно сохраняются легендарные вывески несуществующих ныне компаний.— Из окна галереи «Залуу» в очередной раз поразглядывал странную скульптуру во дворе Союза художников. На выдающегося деятеля культуры, науки или политики что-то не похож. Судя по турецкому свитеру, вероятно кожаному плащу, вызывающей позе и лукавому выражению лица, персонаж явно из лихих девяностых. Похоже, братва заказала, а забрать не успела. Его бы установить где-нибудь на рынке, как памятник былой эпохе, — фантазирует фотограф.Также в подборке: посёлок Восточный, Центр восточной медицины, ТЦ «Заря», Ключевская и проспект Автомобилистов, Элеватор и проспект 50-летия Октября, Гостиные ряды и площадь Революции, гостиница «Баргузин» и ледовый городок на площади Советов.