Улан-удэнское СИЗО распахнуло двери для родственников осуждённых

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Осуждённые смогли пообщаться с близкими в неформальной обстановке



День открытых дверей прошёл в улан-удэнском СИЗО-1. Учреждение посетили родственники осуждённых, отбывающих наказание в отряде по хозяйственному обслуживанию.



Осаждённые показали гостям концерт, сценки, прочитали стихи собственного сочинения и спели известные всем песни.



В завершении концерта начальник отряда Егор Климов поблагодарил гостей за участие в жизни осуждённых, оказание моральной поддержки своим родным в период отбывания наказания, отметил положительный рост в вопросах укрепления и поддержания социально полезных связей.



После концерта осуждённые смогли пообщаться с родственниками в неформальной обстановке, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

