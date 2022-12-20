Осуждённые смогли пообщаться с близкими в неформальной обстановке
День открытых дверей прошёл в улан-удэнском СИЗО-1. Учреждение посетили родственники осуждённых, отбывающих наказание в отряде по хозяйственному обслуживанию.
Осаждённые показали гостям концерт, сценки, прочитали стихи собственного сочинения и спели известные всем песни.
В завершении концерта начальник отряда Егор Климов поблагодарил гостей за участие в жизни осуждённых, оказание моральной поддержки своим родным в период отбывания наказания, отметил положительный рост в вопросах укрепления и поддержания социально полезных связей.
После концерта осуждённые смогли пообщаться с родственниками в неформальной обстановке, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Улан-удэнское СИЗО распахнуло двери для родственников осуждённых
Общество, Фото:
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