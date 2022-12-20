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Улан-удэнское СИЗО распахнуло двери для родственников осуждённых

Улан-удэнское СИЗО распахнуло двери для родственников осуждённых
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Осуждённые смогли пообщаться с близкими в неформальной обстановке

День открытых дверей прошёл в улан-удэнском СИЗО-1. Учреждение посетили родственники осуждённых, отбывающих наказание в отряде по хозяйственному обслуживанию.

Осаждённые показали гостям концерт, сценки, прочитали стихи собственного сочинения и спели известные всем песни.

В завершении концерта начальник отряда Егор Климов поблагодарил гостей за участие в жизни осуждённых, оказание моральной поддержки своим родным в период отбывания наказания, отметил положительный рост в вопросах укрепления и поддержания социально полезных связей.

После концерта осуждённые смогли пообщаться с родственниками в неформальной обстановке, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии. 
СИЗО УФСИН

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