Администрация района получило свидетельство о регистрации товарного знака
Правообладателем на проведение национального троеборья «Бабжын наадан» в Приононье, где расположен музей Бабжи Барас Баатару стала администрация Агинского района Агинского Бурятского округа.
- В прошлом году мы направили в Росреестр документы на регистрацию авторского права. Наша работа увенчалась успехом. На днях мы получили свидетельство о регистрации товарного знака «Национальное троеборье Бабжын наадан» в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, - рассказала заместитель главы Агинского района Дарима Дугарова.
Как сообщает пресс-служба администрации округа, теперь право проводить троеборье «Бабжын наадан» закреплено за Агинским районом. Напомним, фестиваль проходит один раз в два года. Уникальность этих состязаний заключается в том, что каждый участник соревнуется за звание лучшего сразу в трёх национальных видах спорта: борьбе, стрельбе из лука и конных скачках.
- Таких игр в России нет, где участники соревнуются в трёх видах спорта. «Бабжын наадан» - это не только троеборье для сильных мужчин, но и прежде всего, сохранение истории, традиций, культуры нашего народа. В формате фестиваля организовываются творческие конкурсы, выставки, ярмарки. Кроме того, это развитие наших территорий Будалан и Кункур, туристической базы в Приононье, - подчеркнула Дарима Дугарова.
Фестиваль «Бабжын наадан» официально признали брендом Аги
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