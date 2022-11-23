Она будет вести китайский язык у студентов ВСГУТУ
В Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления начала работать преподаватель из Китайской народной республики Сюй Цзе. Она будет обучать студентов китайскому языку в течение двух семестров, сообщили во ВСГУТУ.
Сюй Цзе прибыла для работы в Бурятию в рамках соглашения между ВСГУТУ и штаб-квартирой Институтов Конфуция в Пекине. Это уже четвёртый преподаватель, который направляется сюда для того, чтобы обучать студентов китайскому языку и делиться обычаями и традициями Китая.
Сюй Цзе поблагодарила за тёплый прием и всестороннюю помощь, а также отметила особую дружескую атмосферу в университете. Также она поделилась первыми впечатлениями об Улан-Удэ.
- Я больше привыкла к тёплой погоде, так как приехала из южной территории Китая. Пока климат и погода здесь мне непривычны. Люди здесь открытые и дружелюбные, - отметила Сюй Цзе.
В Улан-Удэ приехала работать преподаватель из Китая
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