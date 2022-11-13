Жительнице Бурятии назначили обязательные работы за неповиновение полицейскому

На суде женщина признала свою вину
Баргузинским районным судом рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении женщины по ст. 19.3 КоАП РФ.
Согласно протоколу о правонарушении, жительница района воспрепятствовала служебным обязанностям инспектора ДПС ОГИБДД О МВД России по Баргузинскому району, чем оказала неповиновение законным требованиям сотрудника.
На суде она полностью признала вину, раскаялась.
- По результатам рассмотрения дела судом И. признана виновной в совершении административного правонарушения и ей назначено наказание в виде 40 часов обязательных работ, - сообщили в Баргузинском районном суде.
Постановление в законную силу не вступило.
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