Жительнице Бурятии назначили обязательные работы за неповиновение полицейскому

На суде женщина признала свою вину



Баргузинским районным судом рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении женщины по ст. 19.3 КоАП РФ.



Согласно протоколу о правонарушении, жительница района воспрепятствовала служебным обязанностям инспектора ДПС ОГИБДД О МВД России по Баргузинскому району, чем оказала неповиновение законным требованиям сотрудника.



На суде она полностью признала вину, раскаялась.



- По результатам рассмотрения дела судом И. признана виновной в совершении административного правонарушения и ей назначено наказание в виде 40 часов обязательных работ, - сообщили в Баргузинском районном суде.



Постановление в законную силу не вступило.



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