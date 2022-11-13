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Жительнице Бурятии назначили обязательные работы за неповиновение полицейскому

Жительнице Бурятии назначили обязательные работы за неповиновение полицейскому
Общество,  Фото:pixabay.com
На суде женщина признала свою вину

Баргузинским районным судом рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении женщины по ст. 19.3 КоАП РФ.

Согласно протоколу о правонарушении, жительница района воспрепятствовала служебным обязанностям инспектора ДПС ОГИБДД О МВД России по Баргузинскому району, чем оказала неповиновение законным требованиям сотрудника.

На суде она полностью признала вину, раскаялась.

- По результатам рассмотрения дела судом И. признана виновной в совершении административного правонарушения и ей назначено наказание в виде 40 часов обязательных работ, - сообщили в Баргузинском районном суде.

Постановление в законную силу не вступило.
суд

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