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В Бурятии набирает обороты фестиваль по энергосбережению

В Бурятии набирает обороты фестиваль по энергосбережению
Общество,  Фото:pixabay.com
Сегодня стартует неделя энергосберегающих технологий «Бережём вместе»

С 20 августа по 22 декабря в Бурятии проходит всероссийский фестиваль экологии и энергосбережения «#ВместеЯрче». Этот фестиваль направлен на популяризацию и применение современных энергоэффективных технологий в быту и на производстве, бережное отношение к энергоресурсам, к труду энергетиков, и на популяризацию раздельного сбора мусора, сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии Антон Будунов.

Фестиваль включает в себя несколько этапов – федеральных и региональных, последние уже начались с 1 ноября. С 1 по 8 ноября проходит конкурс видеороликов на экологическую тематику, которые будут размещаться «Вконтакте.» Вторым этапом фестиваля стала тематическая неделя «Бережём вместе» с 7 по 11 ноября. Во время неё будут проходить эколого-образовательные уроки по темам «Особо охраняемые территории Бурятии» и «Раздельный сбор мусора».

И в завершение этапа 22 декабря состоится круглый стол в ТРЦ «Пионер», на котором будут подведены итоги всего фестиваля.


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фестиваль энергосбережение

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