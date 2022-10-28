28 октября

27 октября

Популярное

Школьник из Улан-Удэ второй раз победил на конкурсе «Большая перемена»

Школьник из Улан-Удэ второй раз победил на конкурсе «Большая перемена»
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Финал всероссийского конкурса проводился в «Артеке»

Ученик 10 класса школы №32 города Улан-Удэ Иван К. второй год подряд стал победителем всероссийского конкурса «Большая перемена». Финал конкурса проходил в международном детском центре «Артек».

Ранее 750 финалистов среди 8-9 классов и 750 финалистов среди 10 классов получили в качестве приза путёвку в «Артек». Здесь у ребят прошёл финал конкурса, в котором 300 победителей среди 8-9 классов получили денежный приз 200 тысяч рублей и 300 победителей среди 10 классов получили денежный приз в размере 1 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, мероприятия и сам конкурс проходили первую неделю смены. За это время прошли встречи со спикерами из различных областей, мастер классы, презентации фильмов, также во время конкурса работал городок с палатками от партнёров конкурса. Само решение и защита кейсов проходили два дня.

По словам Ивана, участие в конкурсе «Большая перемена» очень сильно повлияло на его жизнь. За два года участия в конкурсе у него появилось большое количество друзей со всех уголков России.

- Все ребята-финалисты – очень сильные лидеры. Общаясь с ними, ты забираешь от каждого что-то и тем самым становишься лучше. С каждым годом участников «Большой перемены» становится все больше, и победить становится сложнее. Я до последнего не был уверен, что смогу победить. У нас была командная работа и здесь очень важно суметь сработаться очень быстро, так как времени на задания даётся очень мало. Важно услышать идеи каждого и выбрать лучшие. Были задания, на которые уделялось всего 8 минут. В этом году приехали очень сильные лидеры, каждый настаивал на своей идее, что она лучшая. И здесь на споры теряется время. Мне «Большая перемена» дала не просто возможность победить. За 2 года участия во всех активностях я смог реализовать свой социальный проект, получить огромный опыт в разработке проектов. Теперь точно знаю, как это делается, - поделился победитель.

Улан-Удэ Бурятия конкурс гранты школьники

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ выбрали лучших чтецов среди студентов
В Улан-Удэ выбрали лучших чтецов среди студентов
Общество, 28.10.2022
Гран-при завоевал студент БИИК СибГУТИ
В посёлке Бурятии построят храм в честь Варлаама Чикойского
В посёлке Бурятии построят храм в честь Варлаама Чикойского
Общество, 28.10.2022
Первые работы по установке фундамента планируют завершить к зиме
В Бурятии прошёл конкурс «Поют ветераны»
В Бурятии прошёл конкурс «Поют ветераны»
Общество, 28.10.2022
Старшее поколение республики спело о патриотизме, родине и вечных ценностях
Ансамбль из Бурятии стал лауреатом всероссийского фестиваля
Ансамбль из Бурятии стал лауреатом всероссийского фестиваля
Общество, 28.10.2022
Гала-концерт конкурса состоялся в Твери
В Иркутской области наградят 22 многодетные матери
В Иркутской области наградят 22 многодетные матери
Общество, 28.10.2022
Знаки «Материнская слава» им вручат 27 ноября
В Улан-Баторе представили первый монгольский голосовой помощник
В Улан-Баторе представили первый монгольский голосовой помощник
Общество, 28.10.2022
«Эгунэ» может имитировать живой диалог и рассказать анекдоты
Школьник из Улан-Удэ второй раз победил на конкурсе «Большая перемена»
Школьник из Улан-Удэ второй раз победил на конкурсе «Большая перемена»
Общество, 28.10.2022
Финал всероссийского конкурса проводился в «Артеке»
Жительница Читы отпраздновала столетний юбилей
Жительница Читы отпраздновала столетний юбилей
Общество, 28.10.2022
Именинница – участница Великой Отечественной войны
В Бурятии завершился межрегиональный конкурс «Буряад хэлэн баян даа!»
В Бурятии завершился межрегиональный конкурс «Буряад хэлэн баян даа!»
Общество, 28.10.2022
В знании бурятского языка соревновались представители других национальностей и регионов
В Забайкалье оштрафовали омича, набросившегося на полицейского
В Забайкалье оштрафовали омича, набросившегося на полицейского
Общество, 28.10.2022
Пьяный пассажир поезда применил удушающий приём  
Цирк Бурятии перечислил однодневный заработок в поддержку мобилизованных
Цирк Бурятии перечислил однодневный заработок в поддержку мобилизованных
Общество, 28.10.2022
Также будет перечислена часть выручки от продажи билетов
В Бурятии появился первый мобильный офис юридической помощи
В Бурятии появился первый мобильный офис юридической помощи
Общество, 28.10.2022
Автомобиль передало республике Министерство юстиции России
Одна из старейших школ искусств Улан-Удэ отметила 60-летие
Одна из старейших школ искусств Улан-Удэ отметила 60-летие
Общество, 28.10.2022
Педагогов Детской школы искусств №13 поздравили концертом 
В Бурятии восстанавливают крыши домов после июльского града
В Бурятии восстанавливают крыши домов после июльского града
Общество, 28.10.2022
Ход работ проверил зампред правительства Евгений Луковников

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^