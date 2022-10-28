Школьник из Улан-Удэ второй раз победил на конкурсе «Большая перемена»

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Финал всероссийского конкурса проводился в «Артеке»



Ученик 10 класса школы №32 города Улан-Удэ Иван К. второй год подряд стал победителем всероссийского конкурса «Большая перемена». Финал конкурса проходил в международном детском центре «Артек».



Ранее 750 финалистов среди 8-9 классов и 750 финалистов среди 10 классов получили в качестве приза путёвку в «Артек». Здесь у ребят прошёл финал конкурса, в котором 300 победителей среди 8-9 классов получили денежный приз 200 тысяч рублей и 300 победителей среди 10 классов получили денежный приз в размере 1 миллиона рублей.



Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, мероприятия и сам конкурс проходили первую неделю смены. За это время прошли встречи со спикерами из различных областей, мастер классы, презентации фильмов, также во время конкурса работал городок с палатками от партнёров конкурса. Само решение и защита кейсов проходили два дня.



По словам Ивана, участие в конкурсе «Большая перемена» очень сильно повлияло на его жизнь. За два года участия в конкурсе у него появилось большое количество друзей со всех уголков России.



- Все ребята-финалисты – очень сильные лидеры. Общаясь с ними, ты забираешь от каждого что-то и тем самым становишься лучше. С каждым годом участников «Большой перемены» становится все больше, и победить становится сложнее. Я до последнего не был уверен, что смогу победить. У нас была командная работа и здесь очень важно суметь сработаться очень быстро, так как времени на задания даётся очень мало. Важно услышать идеи каждого и выбрать лучшие. Были задания, на которые уделялось всего 8 минут. В этом году приехали очень сильные лидеры, каждый настаивал на своей идее, что она лучшая. И здесь на споры теряется время. Мне «Большая перемена» дала не просто возможность победить. За 2 года участия во всех активностях я смог реализовать свой социальный проект, получить огромный опыт в разработке проектов. Теперь точно знаю, как это делается, - поделился победитель.



