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Заболеваемость коронавирусом в Бурятии упала

Заболеваемость коронавирусом в Бурятии упала
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Суточный прирост составил всего 26 больных

За прошедшие сутки в Бурятии выявили 26 больных коронавирусом. Это почти вдвое меньше, чем днём ранее, когда сообщалось о 47 заражённых.

Общее число случаев заболеваний в Бурятии за всё время составляет 152 029. Из них 46% (70 007) приходится на жителей Улан-Удэ.

Зарегистрировано 148 655 случаев выздоровлений, в том числе 22 – за прошедшие сутки.

Коронавирус унёс жизни 3086 больных. За прошедшие сутки летальных случаев не зарегистрировано.

Сегодня в стационарах получают лечение 49 пациентов, за предыдущие сутки госпитализировано семь человек. В реанимации находятся шесть больных.

На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 239 пациентов. 
коронавирус профилактика

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