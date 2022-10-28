Суточный прирост составил всего 26 больных
За прошедшие сутки в Бурятии выявили 26 больных коронавирусом. Это почти вдвое меньше, чем днём ранее, когда сообщалось о 47 заражённых.
Общее число случаев заболеваний в Бурятии за всё время составляет 152 029. Из них 46% (70 007) приходится на жителей Улан-Удэ.
Зарегистрировано 148 655 случаев выздоровлений, в том числе 22 – за прошедшие сутки.
Коронавирус унёс жизни 3086 больных. За прошедшие сутки летальных случаев не зарегистрировано.
Сегодня в стационарах получают лечение 49 пациентов, за предыдущие сутки госпитализировано семь человек. В реанимации находятся шесть больных.
На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 239 пациентов.
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии упала
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Погода ухудшится 29 октября
Суточный прирост составил всего 26 больных
Сейчас на проверке находятся аптечки тактической медицины
Рябиновая аллея появилась на улице Октябрьской
О самовольном занятии земли сообщили неравнодушные жители
На его благоустройство было направлено почти 20 млн рублей
Женщина не платит алименты на троих детей
Имя Владилена Пантаева навсегда вошло в историю музыкальной культуры Бурятии
Для них строят тёплый павильон
Инициативу озвучил глава Кабанского района
Продолжается приём заявок на конкурс видеороликов
Их проводят для школьников и студентов
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак принял участие в передаче военных грузов десантникам, дислоцированных с Херсонской области
В конкурсе сочинений приняло участие 140 школьников со всей республики
В деле разбиралась прокуратура