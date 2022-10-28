Заболеваемость коронавирусом в Бурятии упала

Суточный прирост составил всего 26 больных



За прошедшие сутки в Бурятии выявили 26 больных коронавирусом. Это почти вдвое меньше, чем днём ранее, когда сообщалось о 47 заражённых.



Общее число случаев заболеваний в Бурятии за всё время составляет 152 029. Из них 46% (70 007) приходится на жителей Улан-Удэ.



Зарегистрировано 148 655 случаев выздоровлений, в том числе 22 – за прошедшие сутки.



Коронавирус унёс жизни 3086 больных. За прошедшие сутки летальных случаев не зарегистрировано.



Сегодня в стационарах получают лечение 49 пациентов, за предыдущие сутки госпитализировано семь человек. В реанимации находятся шесть больных.



На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 239 пациентов.

