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Бурятия примет семейский фестиваль «Корольки»

Бурятия примет семейский фестиваль «Корольки»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Принять участие в нём могут дети от 4 до 16 лет

В Бурятии объявлен детский фестиваль по сохранению семейской культуры «Корольки». Мероприятие посвящено Году культурного наследия народов России.

К участию в фестивале приглашаются детские и юношеские творческие коллективы, пропагандирующие культуру старообрядцев (семейских) в республике. Мероприятие пройдёт в заочном формате, участники предоставляют видеозаписи конкурсных программ.

- Как яркие бусинки янтаря «корольки» в семейских бусах засверкают детские таланты в калейдоскопе нашего фестиваля! Ждём новых идей, горящих глаз и весёлых улыбок наших участников. Мальчики и девочки, плясуны и говорушки – все к нам, в наш разноцветный хоровод! В кружении сарафанов и лент раскрасим осень радостными красками! – призывает детей принять участие оргкомитет фестиваля.

Фестиваль проводится по двум основным конкурсным номинациям: «Концертная, обрядово-игровая программа» и «Информационно-просветительская программа». Ролики могут включать образцы музыкально-песенного, словесного, танцевального, обрядового фольклора, инструментальной музыки и традиционных игр. Они должны отражать особенности культуры и быта, традиций семейских Забайкалья.

В дополнительных конкурсах фестиваля: видеороликов «По-сямейски говорим, по-сямейски шутим», детских фотографий «Мой мир», острословов «Говорушки» – участники могут дать волю фантазии. В конкурсе видеороликов можно выбрать любой жанр и тему. Обязательное условие – использование говора старообрядцев (семейских) Забайкалья.

Заявки и ссылки на видео конкурсного выступления принимаются до 20 ноября на электронную почту координационного центра по семейской культуре республиканского центра народного творчества: [email protected] с пометкой конкурс «Корольки». Положение фестиваля можно найти на сайте центра, сообщает пресс-служба РЦНТ.

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