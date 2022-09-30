Главный санврач Бурятии: «Нужно обязательно привиться от гриппа»









В управлении Роспотребнадзора подчёркивают, что вакцинация против гриппа значительно снижает риск заболевания, тяжёлого течения и летальных исходов.



В первую очередь, вакцинация рекомендуется группам риска, предусмотренным национальным календарём профилактических прививок:



- детям с шести месяцев;

- учащимся 1-11 классов;

- студентам ссузов и вузов;

- работникам медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной, социальной сфер;

- лицам, работающим вахтовым методом;

- сотрудникам правоохранительных органов и государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу;

- работникам организаций социального обслуживания и многофункциональных центров;

- государственным гражданским и муниципальным служащим;

- беременным женщинам;

- взрослым старше 60 лет;

- лицам, подлежащим призыву на военную службу;

- лицам с хроническими заболеваниями;



Кроме того, вакцинацию против гриппа крайне важно пройти работникам предприятий птицеводства и свиноводства, сотрудникам зоопарков, имеющим контакт с птицей, всем, кто разводит домашнюю птицу на продажу, а также сотрудникам и получателям социальных услуг стационарных организаций социального обслуживания.



В Бурятии запланировано охватить вакцинацией против гриппа не менее 60% населения, это порядка 592 тысяч человек.







30 сентября сотрудники управления Роспотребнадзора по Бурятии прошли вакцинацию против гриппа, а также ревакцинацию против COVID-19. В том числе прививку поставил главный санитарный врач по республике Сергей Ханхареев. Он призвал земляков «обязательно» последовать его примеру.- Ежегодно осенью по всей стране проводится вакцинация против гриппа. И сегодня мы с нашими коллегами поставили прививки против гриппа, а те, у кого подошло время ревакцинации против COVID-19, ревакцинировались. Каждому из нас необходимо осознать важность вакцинации и ответственно подойти к своему здоровью и здоровью своих близких. Используемые вакцины безопасны, надежны и содержат все необходимые актуальные штаммы вируса гриппа, - отметил Сергей Ханхареев. - Хочу обратиться ко всем нашим землякам – нужно прийти в поликлинику и обязательно поставить прививку против гриппа. Также сейчас важно обратить внимание на ревакцинацию против COVID-19, ведь вирус никуда не отступил. Поэтому я прошу тех, кто еще не ревакцинировался против коронавируса, сделать это в ближайшее время.