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Главный санврач Бурятии: «Нужно обязательно привиться от гриппа»

Главный санврач Бурятии: «Нужно обязательно привиться от гриппа»
Общество, 
Сергей Ханхареев напомнил, что и COVID-19 никуда не отступил

30 сентября сотрудники управления Роспотребнадзора по Бурятии прошли вакцинацию против гриппа, а также ревакцинацию против COVID-19. В том числе прививку поставил главный санитарный врач по республике Сергей Ханхареев. Он призвал земляков «обязательно» последовать его примеру.

- Ежегодно осенью по всей стране проводится вакцинация против гриппа. И сегодня мы с нашими коллегами поставили прививки против гриппа, а те, у кого подошло время ревакцинации против COVID-19, ревакцинировались. Каждому из нас необходимо осознать важность вакцинации и ответственно подойти к своему здоровью и здоровью своих близких. Используемые вакцины безопасны, надежны и содержат все необходимые актуальные штаммы вируса гриппа, - отметил Сергей Ханхареев. - Хочу обратиться ко всем нашим землякам – нужно прийти в поликлинику и обязательно поставить прививку против гриппа. Также сейчас важно обратить внимание на ревакцинацию против COVID-19, ведь вирус никуда не отступил. Поэтому я прошу тех, кто еще не ревакцинировался против коронавируса, сделать это в ближайшее время.



В управлении Роспотребнадзора подчёркивают, что вакцинация против гриппа значительно снижает риск заболевания, тяжёлого течения и летальных исходов.

В первую очередь, вакцинация рекомендуется группам риска, предусмотренным национальным календарём профилактических прививок:

- детям с шести месяцев;
- учащимся 1-11 классов;
- студентам ссузов и вузов;
- работникам медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной, социальной сфер;
- лицам, работающим вахтовым методом;
- сотрудникам правоохранительных органов и государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу;
- работникам организаций социального обслуживания и многофункциональных центров;
- государственным гражданским и муниципальным служащим;
- беременным женщинам;
- взрослым старше 60 лет;
- лицам, подлежащим призыву на военную службу;
- лицам с хроническими заболеваниями;

Кроме того, вакцинацию против гриппа крайне важно пройти работникам предприятий птицеводства и свиноводства, сотрудникам зоопарков, имеющим контакт с птицей, всем, кто разводит домашнюю птицу на продажу, а также сотрудникам и получателям социальных услуг стационарных организаций социального обслуживания.

В Бурятии запланировано охватить вакцинацией против гриппа не менее 60% населения, это порядка 592 тысяч человек.


вакцинация грипп Роспотребнадзор

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