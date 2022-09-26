Показатель ежесуточного прироста снижается
За минувшие сутки в Бурятии зарегистрирован 91 случай заражения COVID-19. При этом в конце прошлой недели показатель суточного прироста составлял 141, 172, 164, 118 и т.д.
Выздоровел от коронавируса за прошедшие сутки 301 человек. Летальных исходов среди больных ковидом не зафиксировано.
Общее число случаев заражений за всё время составляет 150 550. Из них 46% (69 159) приходится на жителей Улан-Удэ.
Всего умерло от ковида 3068 пациентов
Сейчас в стационарах получают лечение 162 пациента. За предыдущие сутки было госпитализировано восемь человек.
На амбулаторном лечении и наблюдении находится ещё 1684 человека.
За сутки в Бурятии выявили меньше сотни больных коронавирусом
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Об этом сообщил глава Бурятии, посетивший воинские части в Кяхте
Свыше 12 тысяч пассажиров воспользовались «пересадочным тарифом»
Показатель ежесуточного прироста снижается
Для мобилизованных не установлено ни минимальное, ни максимальное время службы
Погода преподнесла сюрприз
Ввести объект в эксплуатацию планируют уже в этом году
Мужчина попал на угнанном авто в ДТП
Конкурс проводится до конца октября
Добраться до станции Дивизионная станет проще
Учащиеся Барской школы встретили гостей из Харашибирской школы
Мужчина задолжал своему ребёнку 150 тысяч рублей
Участвовали 18 человек
Практика стояния может длиться от получаса до четырёх часов
Ребята задавали много вопросов
Днём +11, +16, по юго-западу и югу +17, +22, по северной половине местами +6, +11