За сутки в Бурятии выявили меньше сотни больных коронавирусом

Показатель ежесуточного прироста снижается



За минувшие сутки в Бурятии зарегистрирован 91 случай заражения COVID-19. При этом в конце прошлой недели показатель суточного прироста составлял 141, 172, 164, 118 и т.д.



Выздоровел от коронавируса за прошедшие сутки 301 человек. Летальных исходов среди больных ковидом не зафиксировано.



Общее число случаев заражений за всё время составляет 150 550. Из них 46% (69 159) приходится на жителей Улан-Удэ.



Всего умерло от ковида 3068 пациентов



Сейчас в стационарах получают лечение 162 пациента. За предыдущие сутки было госпитализировано восемь человек.



На амбулаторном лечении и наблюдении находится ещё 1684 человека.

