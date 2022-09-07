Чита станет пионером в газификации СПГ с нуля

Это позволит сократить выброс в воздух загрязняющих веществ на 25%



Чита станет первым крупным российским городом, газифицированным сжиженным природным газом с нуля. Об этом в рамках секции «Переработка нефти и газа – умные углеводороды» Восточного экономического форума заявил генеральный директор Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации Станислав Неверов.



Как сообщает пресс-служба правительства Забайкалья, на секции, прошедшей в рамках деловой программы ВЭФ 6 сентября, обсуждались вопросы опционального использования потенциала энергоресурсов Дальнего Востока в течение следующих 20–30 лет в условиях санкций.



- Санкционные ограничения дают возможность развиваться тем регионам, которые раньше не могли на это рассчитывать. Примером тому может послужить проект по газификации сжиженным природным газом города Чита, который входит в 10 самых загрязнённых городов России. Благодаря работе министерства природы и правительства Забайкальского края Чита получила возможность в рамках федерального проекта «Чистый воздух» построить инфраструктуру хранения и регазификации СПГ, разводки газовых сетей. Концессионная инициатива была поддержана, сегодня структурируются документы. Перевод на газ 13,5 тысячи частных домовладений позволит сократить выброс в воздух загрязняющих веществ на 25%, - рассказал Станислав Неверов.

