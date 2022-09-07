В районе Бурятии отметят праздник урожая

В рамках мероприятия состоится фестиваль-конкурс «Сад – огород»



24 сентября в Тарбагатайском районе Бурятии отметят праздник урожая «Тарбагатайский хлебосол». Мероприятие пройдёт в селе Тарбагатай.



В рамках праздника состоится районный фестиваль-конкурс «Сад – огород». Первый этап проведут 11 сентября в сельских поселениях района. В финале в Тарбагатае примут участие победители отборочного этапа. Участники посоревнуются в конкурсах «Чудо огородное», «Сельский шеф-повар», «Лучший огородник-садовод», «Лучший пчеловод», «Лучший производитель молочной продукции», «Зимние заготовки», «Пугало огородное» и «Наш Кулибин».



Как сообщается в положении о фестивале, участники, занявшие призовые места в каждой из номинаций, награждаются дипломами и ценными подарками.



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