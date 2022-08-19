Один колледж из Бурятии стал участником федерального «Профессионалитета»

Это Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта



Это Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта стал единственным в Бурятии участником федерального проекта «Профессионалитет».



Федеральный проект «Профессионалитет» - это одна из инициатив социально-экономического развития России до 2030 года. Он призван «перезагрузить» систему среднего профессионального образования.



Всего на конкурс пришло более 100 заявок от 54 регионов России. Единственным грантовым победителем от Бурятии стал Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта - филиал ИрГУПС.



«Победа! Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта первым в регионе запускает подготовку специалистов по федеральной программе «Профессионалитет», - сообщили представители колледжа.



Обучение по программе «Профессионалитет» стартует в сентябре.



Благодаря полученному гранту учебное заведение сможет создать образовательно-производственный центр. Главной целью программы является создание колледжа нового типа, способного в кратчайшие сроки обучать молодых специалистов с практическими навыками работы на производстве, и последующем трудоустройстве по выбранной специальности.



