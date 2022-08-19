19 августа

18 августа

Популярное

Футболисты Бурятии стали призёрами международного турнира

Футболисты Бурятии стали призёрами международного турнира
Общество,  Фото:футбольная школа «Спартак Юниор»
Юные спортсмены Улан-Удэ приняли участие в «Битве городов»

С 12 по 15 августа в Москве, на полях академии имени Ф.Ф. Черенкова прошёл международный турнир «Битва городов 2022» среди школ «Спартака» со всех регионов России и стран ближнего зарубежья. Всего на соревнованиях выступали 262 команды.

Бурятию и федерацию футбола республики представляли ребята из футбольной школы «Спартак Юниор» из Улан-Удэ 2012 и 2013 годов рождения. Юные спортсмены расширили свою спортивную географию и сыграли с командами из Ташкента, Чувашии, Москвы, Твери, Тольятти, Санкт-Петербурга и другими.

Обе команды из Бурятии успешно выступили на турнире и заняли призовые места. Ребята 2012 года рождения в матче за третье место уверенно обыграли команду из Тольятти и взяли «бронзу». Юные футболисты 2013 года рождения остановились в шаге от золотых медалей, проиграв команде из Санкт-Петербурга в финале.

На награждении команд ребята получили свои призы из рук легендарных игроков Рината Дасаева и Сергея Родионова.

Кроме этого, во время турнира ребята смогли пройти тестирование от Москомспорта и академии «Спартака». Игрок Владимир С. показал отличные результаты в тестировании и получил приглашение пройти отбор в академию.

Также юные футболисты побывали на матче «Спартак» - «Сочи», на экскурсии по стадиону и в музее «Спартака», сообщили в футбольной школе призёров.

футбол Бурятия спорт турнир Улан-Удэ международный турнир

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

По Бурятии и Туве прошла экспедиция «По путям древних коммуникаций»
По Бурятии и Туве прошла экспедиция «По путям древних коммуникаций»
Общество, 19.08.2022
Учёные определили влияние вулканической деятельности на миграции древних людей
Под Читой начнут строить экопарк
Под Читой начнут строить экопарк
Общество, 19.08.2022
Проект направлен на туризм, образование, здоровье и спорт
На Байкале завершился международный форум молодёжи
На Байкале завершился международный форум молодёжи
Общество, 19.08.2022
Его участники защитили более 300 проектов
Футболисты Бурятии стали призёрами международного турнира
Футболисты Бурятии стали призёрами международного турнира
Общество, 19.08.2022
Юные спортсмены Улан-Удэ приняли участие в «Битве городов»
На ВЭФ-2022 покажут скульптуры Жигжита Баясхаланова и Даши Намдакова
На ВЭФ-2022 покажут скульптуры Жигжита Баясхаланова и Даши Намдакова
Общество, 19.08.2022
Посетители форума увидят их в павильоне Забайкалья
В Бурятии завершилась летняя спартакиада пенсионеров
В Бурятии завершилась летняя спартакиада пенсионеров
Общество, 19.08.2022
В общем зачёте победила сборная Улан-Удэ
На Байкале открыли стелу на месте гибели Александра Вампилова
На Байкале открыли стелу на месте гибели Александра Вампилова
Общество, 19.08.2022
Сегодня, 19 августа, исполнилось 85 лет со дня рождения драматурга
В Бурятии открылся форум «Армия-2022»
В Бурятии открылся форум «Армия-2022»
Общество, 19.08.2022
Площадкой форума стал военный городок Сосновый Бор
Лидер группы «Руки вверх!» соскучился по улан-удэнцам
Лидер группы «Руки вверх!» соскучился по улан-удэнцам
Общество, 19.08.2022
Сергей Жуков вновь даст концерт в столице Бурятии
Жители Бурятии смогут чаще летать в Красноярск
Жители Бурятии смогут чаще летать в Красноярск
Общество, 19.08.2022
Частота полётов скоро будет увеличена
Один колледж из Бурятии стал участником федерального «Профессионалитета»
Один колледж из Бурятии стал участником федерального «Профессионалитета»
Общество, 19.08.2022
Это Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта
В Бурятском драмтеатре обновили паркет
В Бурятском драмтеатре обновили паркет
Общество, 19.08.2022
Об этом рассказала директор театра
В Улан-Удэ потерявшую сознание девочку высадили из маршрутки
В Улан-Удэ потерявшую сознание девочку высадили из маршрутки
Общество, 19.08.2022
Мимо проходили равнодушные люди, а помощь оказала лишь ехавшая на дежурство сотрудница МВД
В Улан-Удэ установят самый большой в России памятник рублю
В Улан-Удэ установят самый большой в России памятник рублю
Общество, 19.08.2022
Возведение памятника преследует благотворительную цель

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^