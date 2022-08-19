Футболисты Бурятии стали призёрами международного турнира

Общество, Фото: футбольная школа «Спартак Юниор»

Юные спортсмены Улан-Удэ приняли участие в «Битве городов»



С 12 по 15 августа в Москве, на полях академии имени Ф.Ф. Черенкова прошёл международный турнир «Битва городов 2022» среди школ «Спартака» со всех регионов России и стран ближнего зарубежья. Всего на соревнованиях выступали 262 команды.



Бурятию и федерацию футбола республики представляли ребята из футбольной школы «Спартак Юниор» из Улан-Удэ 2012 и 2013 годов рождения. Юные спортсмены расширили свою спортивную географию и сыграли с командами из Ташкента, Чувашии, Москвы, Твери, Тольятти, Санкт-Петербурга и другими.



Обе команды из Бурятии успешно выступили на турнире и заняли призовые места. Ребята 2012 года рождения в матче за третье место уверенно обыграли команду из Тольятти и взяли «бронзу». Юные футболисты 2013 года рождения остановились в шаге от золотых медалей, проиграв команде из Санкт-Петербурга в финале.



На награждении команд ребята получили свои призы из рук легендарных игроков Рината Дасаева и Сергея Родионова.



Кроме этого, во время турнира ребята смогли пройти тестирование от Москомспорта и академии «Спартака». Игрок Владимир С. показал отличные результаты в тестировании и получил приглашение пройти отбор в академию.



Также юные футболисты побывали на матче «Спартак» - «Сочи», на экскурсии по стадиону и в музее «Спартака», сообщили в футбольной школе призёров.



