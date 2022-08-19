Юные спортсмены Улан-Удэ приняли участие в «Битве городов»
С 12 по 15 августа в Москве, на полях академии имени Ф.Ф. Черенкова прошёл международный турнир «Битва городов 2022» среди школ «Спартака» со всех регионов России и стран ближнего зарубежья. Всего на соревнованиях выступали 262 команды.
Бурятию и федерацию футбола республики представляли ребята из футбольной школы «Спартак Юниор» из Улан-Удэ 2012 и 2013 годов рождения. Юные спортсмены расширили свою спортивную географию и сыграли с командами из Ташкента, Чувашии, Москвы, Твери, Тольятти, Санкт-Петербурга и другими.
Обе команды из Бурятии успешно выступили на турнире и заняли призовые места. Ребята 2012 года рождения в матче за третье место уверенно обыграли команду из Тольятти и взяли «бронзу». Юные футболисты 2013 года рождения остановились в шаге от золотых медалей, проиграв команде из Санкт-Петербурга в финале.
На награждении команд ребята получили свои призы из рук легендарных игроков Рината Дасаева и Сергея Родионова.
Кроме этого, во время турнира ребята смогли пройти тестирование от Москомспорта и академии «Спартака». Игрок Владимир С. показал отличные результаты в тестировании и получил приглашение пройти отбор в академию.
Также юные футболисты побывали на матче «Спартак» - «Сочи», на экскурсии по стадиону и в музее «Спартака», сообщили в футбольной школе призёров.
Футболисты Бурятии стали призёрами международного турнира
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