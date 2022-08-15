Мэр Улан-Удэ проверил ремонт дороги по улице Терешковой

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

В настоящий момент дорога отремонтирована на 70 процентов



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проинспектировал ход ремонтных работ на одной из ключевых магистральных дорог города – по улице Терешковой. Участок протяжённостью 1,51 км ремонтируют благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».



- Хотелось бы отметить, что у нас на территории города реализуется много национальных проектов и программ, но вот одна из важнейших – это «Безопасные качественные дороги». Наша цель – сделать передвижение по нашим дорогам и тротуарам действительно комфортным, доступным и безопасным. Важно, чтобы горожане по качественной дороге доезжали до значимых социальных объектов – это детские сады, школы, поликлиники, больницы и, конечно, торговые центры и магазины. За пять лет мы смогли в городе добиться уже многого, мы отремонтировали 150 километров наших дорог. Могу сказать, что основные магистрали мы уже привели в порядок и на этом не останавливаемся, - рассказал Игорь Шутенков.



На сегодняшний день по улице Терешковой полностью открыто движение по направлению в центр города, до 25 августа перекрыт предпоследний участок – от улицы Павлова до улицы Спартака.



- Подрядчику дано задание до 1 сентября завершить все работы на проезжей части, чтобы не создавать дискомфорт для автомобилистов. При этом, работы по тротуарам продолжатся до октября. В рамках ремонта мы расширили трамвайные остановки, заменили освещение, заменили плиточное покрытие на тротуарах. Предусмотрены работы по посадке кустарников, с «Горлесхозом» провели обследование и там, где необходимо, высадим зелёные насаждения, - пояснил начальник управления дорожного строительства Павел Малых.



Также ранее регулярно скапливалась вода напротив Русского драматического театра и на тротуаре возле лицея №24. Теперь эта проблема устранена.



- У нас все по графику, работаем в две смены: тяжёлая техника работает ночью, чтобы не создавать препятствия на дороге. Всего задействовано два погрузчика, пять самосвалов, ночью подключаем экскаватор, - заявил замдиректора ООО «Доринвест» Александр Балабанов.



По словам подрядчика, снятый с дороги фрезерат был полностью передан комбинату по благоустройству и в последующем уложен в микрорайоне Светлый.



Всего в Улан-Удэ в рамках нацпроекта ремонтируется 29 участков дорог общей протяжённостью 30 км. Уже началась подготовка к следующему строительному сезону.



- На следующий год мы сумели сохранить такое же финансирование, какое было в прошлых годах – это 700 млн рублей. Адреса улиц – все из того же списка, который мы составляли вместе с горожанами несколько лет назад. Сейчас мы формируем лоты, буквально на днях объявим торги на следующий год. Торгуем заранее, чтобы подрядчики смогли сформировать рабочий ресурс, ресурсы по технике, материалам. С первыми тёплыми днями следующего года мы опять начнём ремонтную кампанию, - отметил мэр Улан-Удэ.



Заметим, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» возможно не только ремонтировать дороги, но и приобретать автобусы.



- Нацпроект интересен тем, что он имеет гибкую структуру. В этом году на уровне Российской Федерации было принято решение, что за счёт этого же проекта можно приобретать общественный транспорт. Мы тут же включились, и, если вы знаете, мы ожидаем поставку 138 новых автобусов большой и средней вместимости. И 73 из них как раз приобретены в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». По новым дорогам будут ходить новые автобусы для наших горожан, - подчеркнул Игорь Шутенков.



Напомним, производство автобусов для Улан-Удэ на автомобильном заводе Владимирской области уже начато. Благодаря поддержке министерства транспорта России, госкорпорации ВЭБ.РФ и главы Бурятии Алексея Цыденова МУП «Городские маршруты» заключил контракты с АО «Государственная транспортная лизинговая компания» на поставку автобусов большого и среднего класса. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Улан-Удэ поступят 73 автобусов большого класса VOLGABUS 5270, которые производятся на автомобильном заводе холдинга «БМГ».



Первые 11 автобусов будут поставлены в город до конца августа, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

