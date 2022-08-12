В Улан-Удэ впервые во двор завезли гальку









В Улан-Удэ во двор возле многоквартирных домов на улице Пушкина, 35а и Гольдсобеля, 4 завезли на детскую площадку вместо обычного песка галечный.Это один из 13 дворов, которые благоустраивают этим летом по проекту «1000 дворов на Дальнем Востоке», сообщили в пресс-службе мэрии.– Впервые в Улан-Удэ мы уходим от песка. Подрядная организация заключила контракт с речным портом. Они переустановили свою линию и отсевают калиброванный галечный песок, который мы будем использовать во дворах по проекту «1000 дворов на Дальнем Востоке», – сообщил заместитель мэра Улан-Удэ – председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев во время еженедельной выездной проверки.Строительная готовность двора общей площадью 1900 метров высокая: брусчатка уложена, бетонное основание для обустройства воркаут и тренажёрной площадки готово, проложен кабель под землей для наружного освещения.Сейчас подрядчики устанавливают малые архитектурные формы на детских зонах от 0 до 3 лет и от 7 до 14. Осенью здесь высадят 34 кизильника и 10 лесных яблонь.Планируется к сдаче и двор по ул. Норильская, 3,4,6, общей площадью 1690 м. Здесь раньше был пустырь.– Обустроили тротуар и зоны отдыха. Резиновое покрытие для воркаут и тренажёрных площадок уложено. Спортивные снаряды стоят. На выходных планируем поставить скамейки и урны, – отметил представитель ООО «Спецтрейд» Максим Наталин.Осенью новый двор украсят молодые саженцы – семь берез, восемь пихт и 18 желтых акаций.Всего в Улан-Удэ до конца сентября построят 13 мини-парков. В Октябрьском и Железнодорожном районах благоустроят по пять дворов, в Советском — три. Сдать благоустроенные дворы планируется до 1 октября.