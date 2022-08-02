02 августа

01 августа

Популярное

В Бурятии проходит всероссийский конкурс учащихся

В Бурятии проходит всероссийский конкурс учащихся
Общество,  Фото:pixabay.com
Заявки принимаются по 12 октября

В Бурятии проходит региональный этап всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче». Участниками конкурса могут стать учащиеся образовательных организаций дошкольного, общего, дополнительного и среднего профессионального образования, в том числе дети-инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в возрасте от 6 до 18 лет, а также зарубежные участники с аналогичным уровнем образования и возрастным цензом.

Принять участие в конкурсе можно в трёх номинациях:
- Конкурс рисунков и плакатов по теме «Энергия – основа всего» (для обучающихся дошкольных учреждений, 1-4 классов);
- Конкурс сочинений на тему «Сила атома» (для обучающихся 5-11 классов);
- Конкурс творческих и исследовательских проектов по тематическому направлению «Чистая энергетика» (для обучающихся 10-11 классов и 1-2 курса учреждений СПО).

Приём заявок и конкурсных материалов проходит по 12 октября на сайте конкурса (konkurs.mpei.ru), сообщает пресс-служба ресурсного эколого-биологического центра РБ.

Возрастное ограничение 6+
конкурс всероссийский конкурс Бурятия школа детские сады дети энергетика

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии жара до +34 градусов и грозы
В Бурятии жара до +34 градусов и грозы
Общество, 02.08.2022
Местами ожидается град
10 августа по Улан-Удэ пройдёт крестный ход
10 августа по Улан-Удэ пройдёт крестный ход
Общество, 01.08.2022
Главный храм Бурятии готовится к престольному празднику
На чемпионате по бурятской борьбе разыграют более миллиона рублей
На чемпионате по бурятской борьбе разыграют более миллиона рублей
Общество, 01.08.2022
В Агинском округе состоится «Большой приз Алханая»
В Бурятии выберут «Вожатого года»
В Бурятии выберут «Вожатого года»
Общество, 01.08.2022
Заявки принимаются до 5 августа
В Северобайкальске отметят День железнодорожника
В Северобайкальске отметят День железнодорожника
Общество, 01.08.2022
Мероприятие состоится на берегу Байкала
В Агинском округе состоится гастрофестиваль баранины на камнях
В Агинском округе состоится гастрофестиваль баранины на камнях
Общество, 01.08.2022
На мероприятии продемонстрируют традиции агинских бурят
В Бурятии ограничат движение по Баргузинскому тракту
В Бурятии ограничат движение по Баргузинскому тракту
Общество, 01.08.2022
13 августа здесь пройдёт марафон «Чистый Байкал»
В Бурятии на марафон «Чистый Байкал» ожидают до 1,5 тысяч участников
В Бурятии на марафон «Чистый Байкал» ожидают до 1,5 тысяч участников
Общество, 01.08.2022
Из-за марафонцев на семь часов перекроют участок дороги
Орнитологи обнаружили поселения редкой птицы в дельте Селенги
Орнитологи обнаружили поселения редкой птицы в дельте Селенги
Общество, 01.08.2022
В Бурятии проводится проект «Найдём чеграву вместе»
В центральном аппарате Сбербанка прозвучал гимн Бурятии
В центральном аппарате Сбербанка прозвучал гимн Бурятии
Общество, 01.08.2022
Молодой человек исполнил гимн на пианино
Призёр улан-удэнского балетного конкурса стал победителем в Сеуле
Призёр улан-удэнского балетного конкурса стал победителем в Сеуле
Общество, 01.08.2022
Монгольский артист выиграл международный конкурса балета в Корее
В Бурятии выявят лучшего водителя такси
В Бурятии выявят лучшего водителя такси
Общество, 01.08.2022
Региональный этап проведут в три тура
В районе Бурятии отметили праздник 108 субурганов
В районе Бурятии отметили праздник 108 субурганов
Общество, 01.08.2022
Проведению мероприятия не помешал ни дождь, ни ветер

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^