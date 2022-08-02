В Бурятии проходит всероссийский конкурс учащихся

Заявки принимаются по 12 октября



В Бурятии проходит региональный этап всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче». Участниками конкурса могут стать учащиеся образовательных организаций дошкольного, общего, дополнительного и среднего профессионального образования, в том числе дети-инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в возрасте от 6 до 18 лет, а также зарубежные участники с аналогичным уровнем образования и возрастным цензом.



Принять участие в конкурсе можно в трёх номинациях:

- Конкурс рисунков и плакатов по теме «Энергия – основа всего» (для обучающихся дошкольных учреждений, 1-4 классов);

- Конкурс сочинений на тему «Сила атома» (для обучающихся 5-11 классов);

- Конкурс творческих и исследовательских проектов по тематическому направлению «Чистая энергетика» (для обучающихся 10-11 классов и 1-2 курса учреждений СПО).



Приём заявок и конкурсных материалов проходит по 12 октября на сайте конкурса (konkurs.mpei.ru), сообщает пресс-служба ресурсного эколого-биологического центра РБ.



Возрастное ограничение 6+

