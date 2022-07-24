Жителя Бурятии приговорили к обязательным работам за пьяную езду









Жителя Северо-Байкальского района Бурятии остановили сотрудники полиции, когда он находился нетрезвым за рулём. Как выяснилось, ранее мужчина уже был подвергнут административному наказанию за аналогичное нарушение. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на полтора года.- Срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию, не истёк. Игнорируя данное обстоятельство, 2 марта 2022 года мужчина, находясь в состоянии опьянения, не имея права управления транспортным средством, запустил двигатель, и начал движение на автомобиле. Автомобиль под управлением остановлен сотрудниками полиции, и установлено, что водитель в момент управления автомобилем находился в состоянии опьянения, поскольку содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе у него составило 0,63 мг/л., - сообщили в пресс-службе Северобайкальского городского суда.При этом автомобилист характеризуется удовлетворительно, не женат, работает, имеет на иждивении трёх маленьких детей, на учёте у врачей психиатра и нарколога не состоит, судимостей не имеет.Действия мужчины суд квалифицировал по статье 264.1 ч.1 УК РФ, как управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде обязательных работ на срок 350 часов с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.