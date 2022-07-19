Жителей Гусиноозёрска безмерно обрадовал новый асфальт







«Да ладнооооо», «Везде бы так и был бы нормальный городишко», «Наконец-то!», «Аллилуйя!» «Наконец-то дорогу сделали», «Хоть и ямочный ремонт, но хуже уже не будет точно, постоянно матерился, проезжая там», «Молодцы. Уже полдороги первый слой наложили», - радуются подписчики.



Однако нашлись и скептики, которые считают, что новый асфальт не проживёт достаточно долго. Некоторые жители рассказывают, что рабочие клали новый асфальт поверх старого.



«Эти недостроители в 6-м микрорайоне асфальт кладут прям на старый, не сняв ничего. Толку от такого асфальта»,



«Смысл замазывать? Через неделю выдолбят. Нужно снимать старый слой. А это показуха»,



«Так для виду, сейчас бугров понаделают. И всё готово», - заявляют подписчики.



Одна подписчица прокомментировала критику некоторых горожан.



- Вы что так реагируете, будет лучше, чем было! Или вам нравилось ездить по ямам? Самая плохая дорога была в центре Гусиноозерска, - сказала женщина.



Так или иначе, работа была сделана. Насколько долго прослужит асфальт, покажет время.





В городе Гусиноозёрск Селенгинского района Бурятии начался ремонт дорог на оживлённых перекрёстках. В некоторых местах сделали ямочный ремонт, а где-то заложили новый асфальт. Местные жители были приятно удивлены таким событием. Особый восторг вызвал свежий асфальт на улице Строительная.Горожане делятся фотографиями в паблике «Весь Гусиноозёрск». Каждый опубликованный пост сопровождается радостными смайлами и комментариями. Местные жители пишут:«Наконец-то это свершилось, начались ремонтные работы на самом популярном перекрёстке»,«Прямо сейчас в городе происходит что-то невероятное, наверное, завтра кто-то приедет на проверку»,«Нет сынок - это фантастика».По словам местных жителей, дорога на этом перекрёстке долгое время была в ужасном состоянии и сильно разбита. Ямы и кочки здесь были ежедневным испытанием для водителей города.«Приготовьтесь. Сейчас вы испытаете эстетическое удовольствие от увиденного. Поговаривают, что таким это место не видели даже старейшины города», - иронизирует житель Гусиноозёрска.