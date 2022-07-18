В Бурятии выступила «Душа Народа»

В Улан-Удэ прошёл концерт «От сердца к сердцу»
17 июля в Улан-Удэ состоялся необычный концерт «От сердца к сердцу». Он прошёл в стенах Художественного музея имени Сампилова.
Выступил лауреат госпремии Республики Беларусь, лауреат специального фонда Владимира Спивакова, лауреат специального фонда президента Российской Федерации , обладатель премии «Имперская культура», преподаватель Российской академии музыки имени Гнесиных, музыкальный руководитель Государственного театрального искусства, певец, композитор, актёр театра и кино Максим Павлов.
Критики называют его «Душой Народа».
- Народная песня живёт в нём: в сердце, в памяти, в душе. Она стала определяющим вектором его авторского песенного творчества. Но самый важный дар, которым наградил Максима Бог – это его чистая, светлая, отзывчивая и добрая душа, - отзывается о Максиме Павлове известный музыкант России, художественный руководитель Кубанского казачьего хора, народный артист России, профессор, композитор Виктор Захарченко.
На концерте услышали не только народные песни, романсы и песни советских композиторов в исполнении Максима Павлова, но также и народную артистку Бурятии, лауреата государственной премии республики, лауреата российских и международных конкурсов, певицу и педагога, организатора множества культурных проектов, проектов директора культурного центра «Благость», члена Российской общенациональной секции международного музыкального образования при ЮНЕСКО Ольгу Жигмитову.
Также выступили артист Бурятского театра оперы и балета Иоанн Старцев и солистка Иркутского музыкального театра, ведущий мастер сцены Татьяна Бочкарёва.
- В концерте прозвучали песни, которые, действительно, тронули сердце каждого человека. Слёзы зрителя невозможно было удержать, ведь песни звучали самые сердечные, глубокие по замыслу и своей красоте, - рассказали участники встречи.
Публика Бурятии знакома с автором уникального творчества, так как в течение одного года Максим Павлов уже дал несколько концертов и мастер-классов.
Организатор проекта – АНО Культурный центр «Благость» Ольги Жигмитовой.
В Бурятии выступила «Душа Народа»
Общество, Фото:
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