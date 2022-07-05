На границе районов Бурятии устанавливают информационную стелу

Общество, Фото: пресс-служба администрации Мухоршибирского района

На въездном знаке будут присутствовать животные, обитающие в заказнике «Алтачейский»



На границе Мухоршибирского и Тарбагатайского районов Бурятии начались работы по установке информационной стелы. Строительство идёт в рамках проекта «Благоустройство территории, прилегающей к месту туристского показа – заказнику «Алтачейский» Мухоршибирского района».



Работы на новом объекте включают в себя возведение въездного знака «Мухоршибирский район» с обустройством санитарной зоны. Композиция въездного знака выполнена с элементами использования природного материала и эскизов животного мира, отражающего заповедную зону государственного заказника «Алтачейский».



Как сообщает пресс-служба администрации Мухоршибирского района, в направлении Улан-Удэ – Тарбагатай – Подлопатки расположено несколько туристических объектов:

- Меркитская крепость - общеизвестный популярный объект;

- Алтачейский заказник – один из самых живописных уголков Бурятии;

- Цолгинский дацан – уникальное явление Бурятии, одно из привлекательных мест для туристов, паломников. Дацан возведен в 1830 году одним из первых буддийских монастырей России;

- Улус Зандин – здесь установлена старейшая ступа Бурятии;

- Местность Ундэр, которое носит имя Дамдин Шойжэл, хозяина местности, покровителя мужчин;

- Музей-усадьба народного писателя Республики Бурятии Исая Калистратовича Калашникова, Туристический комплекс «У Исая в Шаралдае.



Планируется, что установка информационной стелы позволит привлечь интерес к объектам туристского показа, предлагаемых районом.

