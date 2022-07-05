На въездном знаке будут присутствовать животные, обитающие в заказнике «Алтачейский»
На границе Мухоршибирского и Тарбагатайского районов Бурятии начались работы по установке информационной стелы. Строительство идёт в рамках проекта «Благоустройство территории, прилегающей к месту туристского показа – заказнику «Алтачейский» Мухоршибирского района».
Работы на новом объекте включают в себя возведение въездного знака «Мухоршибирский район» с обустройством санитарной зоны. Композиция въездного знака выполнена с элементами использования природного материала и эскизов животного мира, отражающего заповедную зону государственного заказника «Алтачейский».
Как сообщает пресс-служба администрации Мухоршибирского района, в направлении Улан-Удэ – Тарбагатай – Подлопатки расположено несколько туристических объектов:
- Меркитская крепость - общеизвестный популярный объект;
- Алтачейский заказник – один из самых живописных уголков Бурятии;
- Цолгинский дацан – уникальное явление Бурятии, одно из привлекательных мест для туристов, паломников. Дацан возведен в 1830 году одним из первых буддийских монастырей России;
- Улус Зандин – здесь установлена старейшая ступа Бурятии;
- Местность Ундэр, которое носит имя Дамдин Шойжэл, хозяина местности, покровителя мужчин;
- Музей-усадьба народного писателя Республики Бурятии Исая Калистратовича Калашникова, Туристический комплекс «У Исая в Шаралдае.
Планируется, что установка информационной стелы позволит привлечь интерес к объектам туристского показа, предлагаемых районом.
На границе районов Бурятии устанавливают информационную стелу
Общество, Фото:
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