Житель Бурятии получил 9 лет колонии за убийство соседки

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина нанёс потерпевшей 16 ножевых ранений



Бичурский районный суд Бурятии рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве.



Житель района, будучи пьяным, убил соседку: нанёс последней 16 ножевых ранений, отчего потерпевшая скончалась на месте происшествия.



- По результатам судебного следствия П. осуждён по ч. 1 ст. 105 УК РФ, с назначением наказания в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, - сообщают в суде.



При назначении наказания суд учёл в качестве смягчающих обстоятельств: полное признание своей вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетних детей.



Приговор вступил в законную силу.





