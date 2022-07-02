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Житель Бурятии получил 9 лет колонии за убийство соседки

Житель Бурятии получил 9 лет колонии за убийство соседки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчина нанёс потерпевшей 16 ножевых ранений

Бичурский районный суд Бурятии рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве.

Житель района, будучи пьяным, убил соседку: нанёс последней 16 ножевых ранений, отчего потерпевшая скончалась на месте происшествия.

- По результатам судебного следствия П. осуждён по ч. 1 ст. 105 УК РФ, с назначением наказания в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, - сообщают в суде.

При назначении наказания суд учёл в качестве смягчающих обстоятельств: полное признание своей вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетних детей.

Приговор вступил в законную силу.


суд

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