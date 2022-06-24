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В Чите возобновят бурятский праздник «Обоо тахилган»

В Чите возобновят бурятский праздник «Обоо тахилган»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На обряд соберутся сотни паломников

Традиционный национальный праздник «Обоо тахилган» пройдёт 25 июня в 11:00 на западном склоне Титовской сопки в Чите. В этом году организаторами праздника стали выходцы из сёл Дульдургинского района Агинского Бурятского округа, живущие в столице края.

- Здесь издавна поклонялись буряты хранительнице местности Айралжан Хатан эжы. Был возведён молельный домик, облагорожена территория вокруг него. Появились навесы для проведения молебнов, барабаны со священными сутрами, специальные приспособления для вывешивания Коня удачи – Хии морин. Два года назад соорудили и небольшой курган. Каждое лето здесь проводится традиционный праздник «Обоо тахилга» - это специальный обряд подношения белой пищи хозяевам местности, чтобы они покровительствовали и помогали каждому читинцу во всех его благих делах, – рассказали в Читинском дацане.

В мае организаторы праздника провели на Титовской сопке саночистку, собрали и вывезли мусор, убрали старые хадаки – синие священные шарфы, организовали побелку и покраску.

В этом году обряд «Обоо тахилган» вновь пройдёт с участием большого числа паломников. Празднество в течение двух лет не проводили так масштабно из-за пандемии коронавируса.

Молебен начнётся в 11:00. Ламы сделают подношения белой пищи. А сразу после состоится концерт самодеятельных артистов и профессионалов, приглашены певцы Нонна и Зоригто Тогочиевы. Также пройдут творческие конкурсы песен и национального костюма, спортивные соревнования: бурятская борьба и стрельба из лука по национальным правилам. Об этом сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.

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