В Бурятии водителю-наркоману усилили наказание

Прокурор посчитал ранее назначенное наказание мягким
Прибайкальским районным судом в апреле ранее судимый житель села Турунтаево признан виновным за езду в состоянии опьянения. По совокупности приговоров ему назначено девять месяцев колонии-поселении. Также его лишили водительских прав на три года.
В суде установлено, что в сентябре прошлого года сельчанин, лишённый водительского удостоверения, управлял автомобилем в состоянии опьянения, вызванного употреблением наркотического средства. При этом ранее он привлекался к административной ответственности за управление в состоянии опьянения и имеет судимость за аналогичные деяния.
Государственный обвинитель посчитал назначенное наказание чрезмерно мягким и оспорил приговор в апелляционном порядке.
Верховный суд Бурятии изменил решение суда первой инстанции и усилил окончательное наказание до одного года лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком четыре года, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
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