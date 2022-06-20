Забайкалье примет фестиваль культуры семейских

Участников «Семейской круговой» ждёт насыщенная программа
Международный фестиваль культуры семейских старообрядцев «Семейская круговая» пройдёт в забайкальском селе Красный Чикой с 12 по 15 августа. В этом году событие состоится в Забайкалье в седьмой раз на территории детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка».
По словам организаторов, участников фестиваля ждёт насыщенная программа. Специальным гостем станет Сергей Старостин – советский и российский этнограф, певец, автор песен, музыкальный продюсер и телеведущий из Москвы.
- В рамках мероприятия пройдёт научно-практическая конференция «Народное творчество и нематериальное культурное наследие народов Забайкалья: проблемы и перспективы». Также будет организован VI конкурс коллективов, занимающихся изучением и сохранением народной песенной культуры «Наше наследие», - рассказали в учебно-методическом центре культуры и народного творчества Забайкалья.
Кроме того, для участников фестиваля состоятся курсы от гостя из Новосибирска – музыканта, фольклориста, вице-президента Российского фольклорного союза, организатора Сибирской школы фольклора Вячеслава Асанова. Будут организованы творческие лаборатории и мастер-классы по обучению игре на ложках, на русских народных музыкальных инструментах, а также частушечная, игровая, молодецкая, песенные площадки.
- В ходе фестиваля будет работать выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества «Деревня мастеровая», где мастера будут создавать свои работы в режиме реального времени. Откроется выставка-ярмарка информационно-методической литературы и выставка-продажа сельскохозяйственной продукции, - отметили координаторы проекта.
Напомним, «Семейская круговая» - проект, направленный на сохранение и популяризацию традиционной культуры старообрядцев. Фестиваль проводится с 2012 года и является визитной карточкой края. В разные годы в фестивале принимали участие творческие делегации из Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Якутии, Бурятии и Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.
Возрастное ограничение 6+
Забайкалье примет фестиваль культуры семейских
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