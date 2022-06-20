 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 июня

19 июня

Популярное

Забайкалье примет фестиваль культуры семейских

Забайкалье примет фестиваль культуры семейских
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Участников «Семейской круговой» ждёт насыщенная программа

Международный фестиваль культуры семейских старообрядцев «Семейская круговая» пройдёт в забайкальском селе Красный Чикой с 12 по 15 августа. В этом году событие состоится в Забайкалье в седьмой раз на территории детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка».

По словам организаторов, участников фестиваля ждёт насыщенная программа. Специальным гостем станет Сергей Старостин – советский и российский этнограф, певец, автор песен, музыкальный продюсер и телеведущий из Москвы.

- В рамках мероприятия пройдёт научно-практическая конференция «Народное творчество и нематериальное культурное наследие народов Забайкалья: проблемы и перспективы». Также будет организован VI конкурс коллективов, занимающихся изучением и сохранением народной песенной культуры «Наше наследие», - рассказали в учебно-методическом центре культуры и народного творчества Забайкалья.

Кроме того, для участников фестиваля состоятся курсы от гостя из Новосибирска – музыканта, фольклориста, вице-президента Российского фольклорного союза, организатора Сибирской школы фольклора Вячеслава Асанова. Будут организованы творческие лаборатории и мастер-классы по обучению игре на ложках, на русских народных музыкальных инструментах, а также частушечная, игровая, молодецкая, песенные площадки.

- В ходе фестиваля будет работать выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества «Деревня мастеровая», где мастера будут создавать свои работы в режиме реального времени. Откроется выставка-ярмарка информационно-методической литературы и выставка-продажа сельскохозяйственной продукции, - отметили координаторы проекта.

Напомним, «Семейская круговая» - проект, направленный на сохранение и популяризацию традиционной культуры старообрядцев. Фестиваль проводится с 2012 года и является визитной карточкой края. В разные годы в фестивале принимали участие творческие делегации из Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Якутии, Бурятии и Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.

Возрастное ограничение 6+
семейские фестиваль Забайкальский край национальная культура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии откроют туристский сезон на Щучьем озере
В Бурятии откроют туристский сезон на Щучьем озере
Общество, 20.06.2022
Церемония открытия пройдёт 24 июня
Изображение забайкальского снайпера создадут из 2500 свечей в Чите
Изображение забайкальского снайпера создадут из 2500 свечей в Чите
Общество, 20.06.2022
Столица Забайкалья присоединится к «Огненным картинам войны»
Ориентировщики Бурятии поборолись за «Гран-при Байкала»
Ориентировщики Бурятии поборолись за «Гран-при Байкала»
Общество, 20.06.2022
В Иркутске прошли соревнования по спортивному ориентированию трёх регионов
В Улан-Удэ высадили аллею городов-побратимов
В Улан-Удэ высадили аллею городов-побратимов
Общество, 20.06.2022
Она появилась на улице Дарханская
В Агинском округе появилась бурятская «юрта» для бракосочетаний
В Агинском округе появилась бурятская «юрта» для бракосочетаний
Общество, 20.06.2022
В местном ЗАГС открылся этнозал «Залиршагуй гуламта»
В Бурятии стартовала приёмная кампания в вузы
В Бурятии стартовала приёмная кампания в вузы
Общество, 20.06.2022
Документы на бюджетное очное обучение принимаются до 25 июля
Уроженцу Тувы присвоено звание Героя России
Уроженцу Тувы присвоено звание Героя России
Общество, 20.06.2022
Старший сержант вынес из-под огня раненого командира взвода
В Бурятии провели турнир по разбиванию хребтовой кости
В Бурятии провели турнир по разбиванию хребтовой кости
Общество, 20.06.2022
Абсолютным чемпионом стал житель села Бортой
Жителям Иркутской области вручили государственные награды
Жителям Иркутской области вручили государственные награды
Общество, 20.06.2022
Орденом Пирогова награждён директор медицинской академии
Команда Бурятии стала второй на «Парасибириаде»
Команда Бурятии стала второй на «Парасибириаде»
Общество, 20.06.2022
В командном зачёте победили спортсмены Иркутской области
Лучник из Бурятии стал призёром турнира в Казахстане
Лучник из Бурятии стал призёром турнира в Казахстане
Общество, 20.06.2022
Спортсмен занял второе место в миксте
Режиссёр Бурдрама заявил, что не ожидал получить Гран-при в Монголии
Режиссёр Бурдрама заявил, что не ожидал получить Гран-при в Монголии
Общество, 20.06.2022
Артисты Бурдрама завоевали Гран-при крупнейшего монгольского театрального фестиваля
Боксёры Бурятии завоевали 5 медалей чемпионата ДФО
Боксёры Бурятии завоевали 5 медалей чемпионата ДФО
Общество, 20.06.2022
Альберт Гатауллин стал чемпионом Дальнего Востока

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^